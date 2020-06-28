В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что "на этих горьких печальных уроках" Россия училась и делала свои выводы. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

с чего всё началось

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что самыми страшными были первые полтора месяца эпидемии коронавируса в стране. В этот период вместилось множество событий, и работать приходилось в режиме чрезвычайной многозадачности.

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

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