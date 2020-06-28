Коронавирус
Газета.RuГоликова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что самыми страшными были первые полтора месяца эпидемии коронавируса в стране. В этот период вместилось множество событий, и работать приходилось в режиме чрезвычайной многозадачности.
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с чего всё началось
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что "на этих горьких печальных уроках" Россия училась и делала свои выводы. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.РИА Новости06:47
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Первый завозной случай коронавируса в Россию был из Италии, сообщила Голикова
Комсомольская правда06:25
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
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Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне
Работа служб геолокации на современных смартфонах – привычная рутина, на которую многие не обращают внимания.
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20 тысяч на каждого: вводится новое пособие от государства
Согласно тексту документа, пособие в размере десяти тысяч рублей единовременно в июле смогут получить все семьи, в которых воспитываются дети от 0 до 16 лет включительно.
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Газета Metro 07:36
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В Калмыкии второй этап снятия ограничений продлили до 12 июля
Второй этап снятия ограничений продлен в Калмыкии до 12 июля включительно, соответствующее решение принято оперштабом республики по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает в воскресенье пресс-служба главы региона.
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Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Еще 23 пациента с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 23 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 16:21
Политика
ДНР повторно закрыла границу с Украиной из-за коронавируса
Власти самопровозглашенной ДНР решили повторно ввести ограничения из-за пандемии коронавируса и закрыли КПП на границе с Украиной.
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Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило полмиллиона
Число жертв коронавируса в мире превысило полмиллиона: всего умерли 500 108 человек.
Lenta.ru 17:24
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49-летняя Лера Кудрявцева впервые показала свою невестку
Лера Кудрявцева показала свою невестку В микроблоге в Instagram телеведущая активно делится своими впечатлениями от отдыха в Адлере.
Вокруг ТВ 11:06
Наука
Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни
Evo-rus.com вчера в 10:39
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ЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции
На сайт конституция2020.рф с утра 28 июня фиксируются DDoS-атаки, предположительно, из Великобритании и Сингапура, сообщили в ЦИК России.
RT на русском 07:00
Происшествия
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК 26 июня в 00:56
Общество
«Алые паруса» в Петербурге завершили Всероссийский выпускной вечер
В Санкт-Петербурге состоялось ежегодное празднование Всероссийского выпускного вечера.
Вечерняя Москва вчера в 20:37
Кино
Вместо титров — приговор. Скандальный фильм «7» о «театральном деле» — премьера на сайте «Новой»
Началось укрощение строптивого, в конце концов, часть снятого материала была попросту отобрана у режиссера, а его фильм должен был монтировать некто, как сказано в фильме, господин Потапов.
Новая газета 09:00
Происшествия
Неумелый дрифтер врезался в телевышку в Магадане
Автохамы в Магадане: ребенок чудом не стал жертвой дрифтера Народные корреспонденты ИА MagadanMedia делятся фотографиями нарушителей Стоит отметить, что еще несколько лет назад фанаты дрифта выступали с инициативой организовать отдельную площадку, где можно вдоволь пожечь резину, никому не мешая.
MagadanMedia.ru 18:27
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«Зенит» обыграл на своем поле самарские «Крылья Советов»
В матче 24-го тура чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» на «Газпром Арене» обыграл самарские «Крылья Советов».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 26 июня в 16:52
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Evo-rus.com вчера в 12:03
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Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 13:23
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Киевское «Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины
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Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
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Врач рассказала о связи шашлыка с развитием рака
Шашлык может способствовать развитию онкологических заболеваний, рассказала врач-диетолог Марина Макиша.
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Авто
Jaguar Land Rover разработает авто на водородных топливных элементах
Jaguar Land Rover занялся разработкой автомобиля на водородных топливных элементах.
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Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
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Добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake Energy объявил о банкротстве
Американская компания Chesapeake Energy, занимающаяся разведкой и добычей сланцевых нефти и газа, попросила о защите на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
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Происшествия
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«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей, соседних и вышерасположенных квартир были спасены 7 человек», — цитирует РИА Новости пресс-службу московского главка МЧС.
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