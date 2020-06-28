Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГоликова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что самыми страшными были первые полтора месяца эпидемии коронавируса в стране. В этот период вместилось множество событий, и работать приходилось в режиме чрезвычайной многозадачности.
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с чего всё началось

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что "на этих горьких печальных уроках" Россия училась и делала свои выводы. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости06:47

Подробнее о событии

Голикова рассказала о напряженной работе в первые месяцы пандемии

ТАСС09:36

Коронавирус в Россию привезли из Италии

Вести.Ru06:02

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

Lenta.ru08:12

Голикова рассказала о «страшном» периоде начала пандемии

RT на русском07:41

Голикова рассказала о начале пандемии COVID-19 в России

News.ru07:03

Первый завозной случай коронавируса в Россию был из Италии, сообщила Голикова

Комсомольская правда06:25

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

Газета.Ru10:13
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Футбол

Аспас остался недоволен игрой Смолова в матче с «Барселоной»

Нападающий «Сельты» Яго Аспас остался недоволен игрой российского форварда Фёдора Смолова в матче 32-го тура Примеры с «Барселоной», который закончился вничью со счётом 2:2, сообщает El Desmarque.
Чемпионат вчера в 22:33
Общество

Еще 23 пациента с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве скончались 23 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 16:21
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Происшествия

В Тульской области нашли тело пропавшей три дня назад девочки

В Тульской области правоохранительные органы обнаружили тело 13-летней девочки, которая пропала 25 июня.
РБК 17:36
21
Общество

В США число случаев заражения коронавирусом превысило 2,5 миллиона

Как сообщает ToDay News Ufa, в США заразилось коронавирусом уже более 2,47 человек.
ToDay News Ufa 08:12
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Космос

NASA: На спутнике Юпитера может быть жизнь

Ученые из NASA сообщили, что на Европе, являющейся спутником Юпитера, может быть жизнь.
Дни24 26 июня в 00:00
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
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Экономика

Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей

Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
RT на русском 04:10
26
Происшествия

«Норникель» мог допустить новое загрязнение на своем предприятии

Разливы оборотной воды на хвостохранилище – типичная для горнодобывающих предприятий авария, многие фабрики допускают подобные нарушения в ежедневном режиме, говорит аналитик АКРА Максим Худалов.
Ведомости 16:08
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Авто

Ford представил новый пикап F-150

Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
Деловое.ТВ 26 июня в 07:33
54
Общество

В Нидерландах опровергли данные о приходе в Европу радиации из России

Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) в Нидерландах опроверг сообщения в СМИ, где говорится, что источником повышения радиационного фона в Северной Европе стала Россия.
РБК 14:53
Авто

В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x

Отмечается, что модели подорожали на 20000-30000 рублей. Haval F7 базовой версии можно приобрести за 1 489 000 руб.
Evo-rus.com 03:28
15
Авто

Увидела свет базовая модификация обновленной Skoda Octavia

Сперва на авторынке Чехии появились автомобили Skoda Octavia четвертой генерации только в «средней» Ambition и «топовой» Style модификациях.
Pnzdrive 26 июня в 10:30
8
Авто

В России приостановлена продажа Kia Seltos из-за дефекта руля

Как сообщает издание speedme.ru со ссылкой на представителей «Киа Селтос Клуб», KIA Motors сообщила официальным российским дилерам о необходимости приостановить продажи Kia Seltos в исполнении Classic, Comfort, Luxe и Style.
32CARS.ru вчера в 14:52
7
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап три года назад поженились в Лас-Вегасе

Потап и Настя Каменских три года назад устроили бракосочетание в Лас-Вегасе, где были на гастролях.
OAnews 06:57
1
Политика

Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером

Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
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Происшествия

Спасатели под Анапой нашли двух человек, унесенных в море на матрасе

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что двоих отдыхающих в Анапе унесло в море на надувном матрасе.
Общественная служба новостей 02:27
232
Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru 09:51
591
Политика

В США последний штат решил убрать символ конфедератов с флага

Штат Миссипи последним в США решил убрать со своего флага символ Конфедерации.
НТВ 12:16
5
Общество

Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04
42
Происшествия

На юго-востоке Москвы произошел пожар в многоэтажке

Загорелась одна из квартир на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 10 кв. м.
ТАСС 17:28
1
Происшествия

В Татарстане суд оправдал отца, который изнасиловал 1,5-годовалую дочь

Толк42 02:58
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Здоровье

Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление

Диетологи рассказали, какой продукт, при регулярном употреблении, может снизить кровяное давление и удерживать его на нормальном уровне.
ToDay News Ufa 13:21
26
Общество

ЦИК: явка на голосовании по Конституции составила 28,46% за три дня

Явка по итогам трех дней общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ составила 28,46%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Российская газета 05:42
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Политика

ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной

Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт.
Коммерсантъ 01:34
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Игры

Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV

Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
Goroday.ru 26 июня в 17:32
5
Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
653
Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11
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Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

Режиссёр Алексей Учитель рассказал о совместном проекте с Кристиной Асмус. Знаменитый режиссёр сейчас работает над несколькими проектами.
Территория новостей 11:56
4
Технологии

Образ финальной сборки Linux Mint 20 будет опубликован в ближайшие дни

Команда Linux Mint до сих пор не обновила информацию на веб-сайте проекта, но ожидается, что это произойдёт в ближайшие дни.
3DNews 26 июня в 11:56
1
Игры

Раскрыта возможная дата релиза новой части Call of Duty

Актуальные Новости 11:41
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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