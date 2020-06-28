Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГоликова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что самыми страшными были первые полтора месяца эпидемии коронавируса в стране. В этот период вместилось множество событий, и работать приходилось в режиме чрезвычайной многозадачности.
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Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что "на этих горьких печальных уроках" Россия училась и делала свои выводы. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости06:47

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Голикова рассказала о «страшном» периоде начала пандемии

RT на русском07:41

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

Газета.Ru10:13

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

Lenta.ru08:12

Голикова рассказала о напряженной работе в первые месяцы пандемии

ТАСС09:36

Голикова рассказала о начале пандемии COVID-19 в России

News.ru07:03

Первый завозной случай коронавируса в Россию был из Италии, сообщила Голикова

Комсомольская правда06:25

Коронавирус в Россию привезли из Италии

Вести.Ru06:02
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
Общество

Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
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Политика

Поздравляя с Днем Конституции, Зеленский упустил два региона

Поздравляя граждан с Днем Конституции, президент Украины Владимир Зеленский упомянул 25 областей, хотя в Основном законе говорится о 27 субъектах, пишет газета "Известия".
Газета.Ru 15:49
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Общество

На Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову

Lenta.ru 26 июня в 12:13
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Авто

Bentley завершила выпуск флагманского седана Mulsanne

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Автостат 26 июня в 06:59
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона

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Интерфакс вчера в 20:10
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Политика

Отменившим поездки в Россию иностранцам бесплатно переоформят визы

Россия бесплатно повторно оформит визы иностранцам, отменившим поездки в страну из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 15:19
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Космос

Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру отложили

ТАСС вчера в 22:14
Общество

Малышева перечислила спасающие при коронавирусе лекарства

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева перечислила лекарства, которые спасли ее 87-летнюю мать при коронавирусе.
Lenta.ru 14:02
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 02:26
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Здоровье

В Калмыкии второй этап снятия ограничений продлили до 12 июля

Второй этап снятия ограничений продлен в Калмыкии до 12 июля включительно, соответствующее решение принято оперштабом республики по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает в воскресенье пресс-служба главы региона.
ТАСС 14:01
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Футбол

Президент «Торпедо»: «Без денег в РПЛ нас никто не ждёт»

«Скажу честно: мешать команде выигрывать необходимое для повышения в классе количество матчей никто не будет», - приводит слова Маслова официальный сайт «Торпедо».
Евро-футбол.ру 12:43
Политика

Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из «группы восьми» (G8) по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму.
Известия 10:15
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Кино

Марго Робби снимется в новых «Пиратах Карибского моря»

Газета Metro 07:36
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Общество

Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза 03:50
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Кино

Любителей трилогий «Хоббит» и «Властелин колец» ждет большой подарок

Совсем недавно умер актер Иэн Холм, исполнивший роль хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец».
Телепрограмма 11:21
Футбол

«Манчестер Сити» стал последним полуфиналистом Кубка Англии

"Манчестер Сити" в гостях обыграл "Ньюкасл" и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу.
РИА Новости 15:32
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Ford обновил самый популярный в США полноразмерный пикап F-150

Новое поколение самого популярного полноразмерного пикапа F-150 представила компания Ford, 25 июня сообщает пресс-служба автопроизводителя.
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Общество

Праздник выпускников «Алые паруса» начался в онлайн-режиме

Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 22:30 — REGNUM В Петербурге начался праздник выпускников 2020 года «Алые паруса».
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Происшествия

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК вчера в 10:33
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

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Московский Комсомолец 06:22
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
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Политика

В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
РИА Новости 07:47
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Шоу-бизнес

Анна Заворотнюк лишилась части волос после неудачного похода в салон

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк пожаловалась на неприятный инцидент, который произошел с ней в одном из люксовых салонов красоты в Москве.
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Происшествия

Под Калининградом выясняют обстоятельства гибели ребенка в карьере

Следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребёнка в карьере в поселке Янтарный Калининградской области, сообщила журналистам представитель СУ СК Наталья Гацко.
РИА Новости 12:14
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Футбол

Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак»

RT на русском 14:36
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Политика

Дуда не смог победить в первом туре выборов президента Польши

Второй тур выборов президента состоится 12 июля. 28 июня в Польше прошел первый тур президентских выборов, в нем участвовали 11 кандидатов.
Известия 15:10
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Политика

Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными

Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
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Политика

Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК 08:51
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Кино

Вместо титров — приговор. Скандальный фильм «7» о «театральном деле» — премьера на сайте «Новой»

Началось укрощение строптивого, в конце концов, часть снятого материала была попросту отобрана у режиссера, а его фильм должен был монтировать некто, как сказано в фильме, господин Потапов.
Новая газета 09:00
Космос

NASA: На спутнике Юпитера может быть жизнь

Ученые из NASA сообщили, что на Европе, являющейся спутником Юпитера, может быть жизнь.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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