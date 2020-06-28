Коронавирус

ИзвестияИзвестияГоликова рассказала о страшном периоде пандемии коронавируса в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова в воскресенье, 28 июня, рассказала о страшных первых полутора месяцах пандемии коронавирусной инфекции в стране.
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Голикова рассказала о напряженной работе в первые месяцы пандемии

ТАСС09:36

Первый завозной случай коронавируса в Россию был из Италии, сообщила Голикова

Комсомольская правда06:25

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

Lenta.ru08:12

Голикова рассказала о «страшном» периоде начала пандемии

RT на русском07:41

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса

РИА Новости06:47

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

Газета.Ru10:13

Коронавирус в Россию привезли из Италии

Вести.Ru06:02
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 13:17, Ашберн
Общество

На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM вчера в 10:05
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Здоровье

Названы продукты, без которых нельзя похудеть

Похудение невозможно без клетчатки, поэтому в меню должно быть много овощей, заявила "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина.
РИА Новости 09:32
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Происшествия

Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
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Происшествия

Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки

REGNUM вчера в 10:03
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Общество

Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
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Кино

Марго Робби исполнит роль в женской версии «Пиратов Карибского моря»

МИР 24 вчера в 13:40
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Футбол

«Урал» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Екатеринбургский "Урал" обыграл "Тамбов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.
Газета.Ru 11:39
Происшествия

В Брянске погибла трехлетняя девочка

Российская газета 13:11
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Общество

Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) 28 июня запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО, которая позволит централизованно хранить и обрабатывать информацию о полисах.
РБК вчера в 17:02
5
Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
1,5K
Общество

Минтруд не поддержал идею выплат на детей до 18 лет

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что Министерство труда не поддержало ее предложение о выплатах в размере 10 тыс. руб. в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Газета.Ru вчера в 01:13
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
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Политика

Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером

Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
172
Общество

ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию

В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений, касающихся использования административного ресурса при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ.
Российская газета 11:30
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Происшествия

«Норникель» прокомментировал сброс техотходов фабрики в Норильске

Решение об откачке воды из отстойника Талнахской обогатительной фабрики в Норильске в тундровую зону было принято в нарушение правил эксплуатации хвостохранилища.
Известия 10:35
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Общество

Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок

Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
Газета.Ru 06:28
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Авто

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году

Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили 26 июня в 12:05
164
Политика

Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен

Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
1,1K
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
1,7K
Кино

Netflix выпустит аниме-сериал по игре Cyberpunk 2077 в 2022 году

Экономика сегодня 05:17
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Политика

Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из «группы восьми» (G8) по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму.
Известия 10:15
86
Армия и оружие

В Ливии заявили о «начале конца» фельдмаршала Хафтара

Lenta.ru 26 июня в 10:57
Общество

В Москве выявили создателя фейка о голосовании по поправкам

В Москве установили личность мужчины, который записал и распространял фейковое видео о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию.
Известия 11:33
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Гаджеты

Apple откажется комплектовать свои телефоны зарядными устройствами

По словам аналитика, новые телефоны компании Apple iPhone 12, не будут содержать в комплекте зарядных устройств и наушников.
ИА Красная Весна 13:00
3
Происшествия

Под Калининградом выясняют обстоятельства гибели ребенка в карьере

Следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребёнка в карьере в поселке Янтарный Калининградской области, сообщила журналистам представитель СУ СК Наталья Гацко.
РИА Новости 12:14
6
Происшествия

На территории Вологодской области зафиксировали смерч

Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС вчера в 11:58
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Политика

На выборах президента Польши явка за полдня составила 24 %

В Польше сегодня проходят выборы президента. Явка, по состоянию на полдень, составила уже более 24 %.
Невские Новости 08:50
Происшествия

Найдена живой пропавшая в Саратове пенсионерка

В Саратове найдена живой Анна Алискерова (Тишкина).
КП - Саратов 09:19
3
Происшествия

Суд не признал экспертизу стадиона в Калининграде доказательством вины

Коммерсантъ 12:57
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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