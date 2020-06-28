Коронавирус
ИзвестияГоликова рассказала о страшном периоде пандемии коронавируса в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова в воскресенье, 28 июня, рассказала о страшных первых полутора месяцах пандемии коронавирусной инфекции в стране.
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Первый завозной случай коронавируса в Россию был из Италии, сообщила Голикова
Комсомольская правда06:25
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Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM вчера в 10:05
Здоровье
Названы продукты, без которых нельзя похудеть
Похудение невозможно без клетчатки, поэтому в меню должно быть много овощей, заявила "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина.
РИА Новости 09:32
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
Происшествия
Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки
REGNUM вчера в 10:03
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Кино
Марго Робби исполнит роль в женской версии «Пиратов Карибского моря»
МИР 24 вчера в 13:40
Футбол
«Урал» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Екатеринбургский "Урал" обыграл "Тамбов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.
Газета.Ru 11:39
Происшествия
В Брянске погибла трехлетняя девочка
Российская газета 13:11
Общество
Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) 28 июня запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО, которая позволит централизованно хранить и обрабатывать информацию о полисах.
РБК вчера в 17:02
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат на детей до 18 лет
Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что Министерство труда не поддержало ее предложение о выплатах в размере 10 тыс. руб. в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Газета.Ru вчера в 01:13
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Политика
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
Общество
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию
В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений, касающихся использования административного ресурса при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ.
Российская газета 11:30
Происшествия
«Норникель» прокомментировал сброс техотходов фабрики в Норильске
Решение об откачке воды из отстойника Талнахской обогатительной фабрики в Норильске в тундровую зону было принято в нарушение правил эксплуатации хвостохранилища.
Известия 10:35
Общество
Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок
Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
Газета.Ru 06:28
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили 26 июня в 12:05
Политика
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Кино
Netflix выпустит аниме-сериал по игре Cyberpunk 2077 в 2022 году
Экономика сегодня 05:17
Политика
Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией
Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из «группы восьми» (G8) по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму.
Известия 10:15
Армия и оружие
В Ливии заявили о «начале конца» фельдмаршала Хафтара
Lenta.ru 26 июня в 10:57
Общество
В Москве выявили создателя фейка о голосовании по поправкам
В Москве установили личность мужчины, который записал и распространял фейковое видео о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию.
Известия 11:33
Гаджеты
Apple откажется комплектовать свои телефоны зарядными устройствами
По словам аналитика, новые телефоны компании Apple iPhone 12, не будут содержать в комплекте зарядных устройств и наушников.
ИА Красная Весна 13:00
Происшествия
Под Калининградом выясняют обстоятельства гибели ребенка в карьере
Следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребёнка в карьере в поселке Янтарный Калининградской области, сообщила журналистам представитель СУ СК Наталья Гацко.
РИА Новости 12:14
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС вчера в 11:58
Политика
На выборах президента Польши явка за полдня составила 24 %
В Польше сегодня проходят выборы президента. Явка, по состоянию на полдень, составила уже более 24 %.
Невские Новости 08:50
Происшествия
Найдена живой пропавшая в Саратове пенсионерка
В Саратове найдена живой Анна Алискерова (Тишкина).
КП - Саратов 09:19