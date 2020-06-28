Вице-премьер России Татьяна Голикова в воскресенье, 28 июня, рассказала о страшных первых полутора месяцах пандемии коронавирусной инфекции в стране.

Голикова рассказала о страшном периоде пандемии коронавируса в России

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