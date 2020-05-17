Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГоликова: российские врачи не скрывают смерти от COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова опровергла сообщения в западных СМИ, что российские власти манипулируют статистикой смертности от коронавируса в стране. Об этом она заявила в интервью телепрограмме "Вести недели" на телеканале "Россия-1".
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Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса

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ТАСС05:38

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Газета.Ru05:08

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Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу

RT на русском05:13

Голикова объяснила, почему занижать данные о смертности от коронавируса невыгодно

Вести.Ru05:33

Голикова объяснила невыгодность занижения смертности от COVID-19

РИА Новости04:50
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Общество

Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании

Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
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Происшествия

Во Франции арестован финансист геноцида в Руанде

Париж, 16 мая 2020, 19:52 — REGNUM Власти Франции арестовали Фелисьена Кабугу, обвиняемого в финансировании геноцида 1994 года в Руанде, 16 мая сообщает Agence France-Press.
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Финансы

Названо предотвратившее рост доллара выше 110 рублей действие

Названо предотвратившее рост доллара выше 110 рублей действие: Центробанк совершил вливания в размере 6,6 миллиарда долларов.
Lenta.ru 19:20
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Происшествия

В Канаде разбился самолет ВВС страны

Самолет пилотажной группы канадских военно-воздушных сил (ВВС) Snowbirds потерпел крушение близ города Камлупс в провинции Британская Колумбия, сообщается на странице ВВС Канады в Twitter.
Газета.Ru 16:37
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Энергетика

Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM 15 мая в 04:56
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Общество

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета.
Piter.tv вчера в 05:59
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Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ 17:27
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области

Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.
Газета.Ru 17:34
Политика

На Украине призвали переименовать страну в Русь

Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru 19:59
Происшествия

В Новосибирской области умерли две женщины с COVID-19

Два пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались за сутки в Новосибирской области, общее количество летальных случаев в регионе выросло до 18, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 15 мая в 00:22
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Гаджеты

Смартфон Huawei P40 Lite 5G представлен официально

Megaobzor.com вчера в 06:05
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
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Шоу-бизнес

Константин Богомолов превратил Собчак в старуху ради нового сериала

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Авто

В России вводят новые ограничения на ввоз праворульных машин

С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс 15 мая в 21:56
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Здоровье

Власти Башкирии утвердили штрафы за нарушение масочного режима

Власти утвердили штрафы за нарушение масочного режима. Напомню, в любом общественном месте – ношение масок обязательно.
ГТРК Башкортостан 15 мая в 12:49
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Происшествия

Найден мертвым посол Китая в Израиле

Посол Китая в Израиле Ду Вэй был обнаружен мертвым в своем доме на окраине Тель-Авива, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 08:20
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Наука

В США нашли антитело, полностью блокирующее коронавирус

Собака.ru 04:21
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Происшествия

В Латвии нашли потерявшийся в начале мая беспилотник

В Латвии нашли потерявшийся в начале мая беспилотник, сообщается на сайте Агентства гражданской авиации страны.
РБК 14:24
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Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала о здоровье живущей рядом Заворотнюк

Певица Наташа Королева рассказала, что является соседкой актрисы Анастасии Заворотнюк в Крекшино.
Московский Комсомолец 05:25
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
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Политика

Помпео рассказал о планах Трампа по Китаю после пандемии

"Миру следует сплотиться, чтобы заставить Китай платить по счетам до тех пор, пока он не изменит свое поведение и не будет себя вести как достойная страна", - добавил Помпео.
Интерфакс 15:59
Политика

В NASA разочарованы позицией Роскосмоса

В NASA оказались разочарованы позицией Роскосмоса по проекту международного договора об освоении Луны Artemis Accords.
Pravda.Ru вчера в 07:59
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Наука

Слепых людей научили видеть буквы

Ученые обнаружили, что мозг может вслепую видеть буквы. Это навело их на идею электродных имплантатов для слепых.
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Технологии

Самосвалы-роботы используют 5G

Для проведения испытаний на территории угольного разреза "Черногорский" (УОГР Аба-канский, г. Черногорск, Хакасия) "Билайн" развернул фрагмент сети беспроводной связи стандарта 5G протяженностью 1,5 км, покрывающей маршрут следования самосвалов-роботов.
ComNews.ru 19:30
Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
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Армия и оружие

Террористы обстреляли населённые пункты в трёх сирийских провинциях

Террористическая группировка «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в России) обстреляла населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия.
News.ru 15:40
Здоровье

Иммунолог предостерег о вспышке новой эпидемии после коронавируса

После окончания пандемии коронавируса, в некоторых странах может случиться вспышка заболеваний туберкулезом, заявил украинский иммунолог Олег Назар 17 мая изданию Obozrevatel.
ИА Красная Весна 19:31
Общество

В России представили две модели распространения коронавируса

Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ 11:48
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Наука

Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19

Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
РИА Новости 17:52
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Общество

Белоусов дал новые поручения по поддержке граждан и экономики РФ

Поручения даны в рамках выполнения решений, принятых на совещании у президента 11 мая, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке и новым мерам поддержки граждан и экономики страны.
Интерфакс 09:13
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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