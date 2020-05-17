Коронавирус
Газета.RuГоликова: российские врачи не скрывают смерти от COVID-19
Вице-премьер России Татьяна Голикова опровергла сообщения в западных СМИ, что российские власти манипулируют статистикой смертности от коронавируса в стране. Об этом она заявила в интервью телепрограмме "Вести недели" на телеканале "Россия-1".
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Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Происшествия
Во Франции арестован финансист геноцида в Руанде
Париж, 16 мая 2020, 19:52 — REGNUM Власти Франции арестовали Фелисьена Кабугу, обвиняемого в финансировании геноцида 1994 года в Руанде, 16 мая сообщает Agence France-Press.
REGNUM вчера в 12:52
Финансы
Названо предотвратившее рост доллара выше 110 рублей действие
Названо предотвратившее рост доллара выше 110 рублей действие: Центробанк совершил вливания в размере 6,6 миллиарда долларов.
Lenta.ru 19:20
Происшествия
В Канаде разбился самолет ВВС страны
Самолет пилотажной группы канадских военно-воздушных сил (ВВС) Snowbirds потерпел крушение близ города Камлупс в провинции Британская Колумбия, сообщается на странице ВВС Канады в Twitter.
Газета.Ru 16:37
Энергетика
Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM 15 мая в 04:56
Общество
Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета
Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета.
Piter.tv вчера в 05:59
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ 17:27
Происшествия
Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области
Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.
Газета.Ru 17:34
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru 19:59
Происшествия
В Новосибирской области умерли две женщины с COVID-19
Два пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались за сутки в Новосибирской области, общее количество летальных случаев в регионе выросло до 18, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 15 мая в 00:22
Гаджеты
Смартфон Huawei P40 Lite 5G представлен официально
Megaobzor.com вчера в 06:05
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Шоу-бизнес
Константин Богомолов превратил Собчак в старуху ради нового сериала
Актуальные Новости 08:37
Авто
В России вводят новые ограничения на ввоз праворульных машин
С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс 15 мая в 21:56
Здоровье
Власти Башкирии утвердили штрафы за нарушение масочного режима
Власти утвердили штрафы за нарушение масочного режима. Напомню, в любом общественном месте – ношение масок обязательно.
ГТРК Башкортостан 15 мая в 12:49
Происшествия
Найден мертвым посол Китая в Израиле
Посол Китая в Израиле Ду Вэй был обнаружен мертвым в своем доме на окраине Тель-Авива, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 08:20
Наука
В США нашли антитело, полностью блокирующее коронавирус
Собака.ru 04:21
Происшествия
В Латвии нашли потерявшийся в начале мая беспилотник
В Латвии нашли потерявшийся в начале мая беспилотник, сообщается на сайте Агентства гражданской авиации страны.
РБК 14:24
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о здоровье живущей рядом Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала, что является соседкой актрисы Анастасии Заворотнюк в Крекшино.
Московский Комсомолец 05:25
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Политика
Помпео рассказал о планах Трампа по Китаю после пандемии
"Миру следует сплотиться, чтобы заставить Китай платить по счетам до тех пор, пока он не изменит свое поведение и не будет себя вести как достойная страна", - добавил Помпео.
Интерфакс 15:59
Политика
В NASA разочарованы позицией Роскосмоса
В NASA оказались разочарованы позицией Роскосмоса по проекту международного договора об освоении Луны Artemis Accords.
Pravda.Ru вчера в 07:59
Наука
Слепых людей научили видеть буквы
Ученые обнаружили, что мозг может вслепую видеть буквы. Это навело их на идею электродных имплантатов для слепых.
ToDay News Ufa 07:22
Технологии
Самосвалы-роботы используют 5G
Для проведения испытаний на территории угольного разреза "Черногорский" (УОГР Аба-канский, г. Черногорск, Хакасия) "Билайн" развернул фрагмент сети беспроводной связи стандарта 5G протяженностью 1,5 км, покрывающей маршрут следования самосвалов-роботов.
ComNews.ru 19:30
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
Армия и оружие
Террористы обстреляли населённые пункты в трёх сирийских провинциях
Террористическая группировка «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в России) обстреляла населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия.
News.ru 15:40
Здоровье
Иммунолог предостерег о вспышке новой эпидемии после коронавируса
После окончания пандемии коронавируса, в некоторых странах может случиться вспышка заболеваний туберкулезом, заявил украинский иммунолог Олег Назар 17 мая изданию Obozrevatel.
ИА Красная Весна 19:31
Общество
В России представили две модели распространения коронавируса
Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ 11:48
Наука
Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
РИА Новости 17:52
Общество
Белоусов дал новые поручения по поддержке граждан и экономики РФ
Поручения даны в рамках выполнения решений, принятых на совещании у президента 11 мая, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке и новым мерам поддержки граждан и экономики страны.
Интерфакс 09:13