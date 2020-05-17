Вице-премьер России Татьяна Голикова опровергла сообщения в западных СМИ, что российские власти манипулируют статистикой смертности от коронавируса в стране. Об этом она заявила в интервью телепрограмме "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

Голикова: российские врачи не скрывают смерти от COVID-19

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