Коронавирус
Моя Москва.онлайнГоликова: россияне устали от ограничений из-за коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россияне устали от ограничений из-за коронавируса, пишет ТАСС. По ее словам, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер. Об этом она сообщила на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.
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с чего всё началось
Жители России устали от ограничений из-за коронавируса, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.ТАСС11:50
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