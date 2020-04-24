Коронавирус
Моя Москва.онлайнГоликова: россияне устали от ограничений из-за коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россияне устали от ограничений из-за коронавируса, пишет ТАСС. По ее словам, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер. Об этом она сообщила на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.
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с чего всё началось
Жители России устали от ограничений из-за коронавируса, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.ТАСС11:50
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Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
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Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
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Хоккей
Советский хоккеист Мальцев находится в состоянии искусственной комы
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В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
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Ученые из Италии раскрыли правду о смертности от коронавируса
Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, сильнее всех пострадавшей от эпидемии.
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Общество
Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ 19:50
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 17:38
Политика
Песков ответил про дату снятия режима самоизоляции в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, когда власти планируют смягчать режим ограничений и что может послужить отправной точкой для принятия такого решения - трудности экономики или недовольство граждан.
Московский Комсомолец вчера в 06:02
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ 06:31
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Переболевший COVID-19 пациент раскрыл факты о ситуации в «Склифе»
Перенесший коронавирусную инфекцию россиянин рассказал "МК", как проходило его лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
РИА Новости 15:44
Культура
Чулпан Хаматова ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Исполнительница главной роли в сериале Зулейха открывает глаза ответила критикам сериала, который стартовал 13 апреля на России 1.
iReactor вчера в 03:59
Происшествия
В Мурманской области коронавирус нашли еще у 57 человек
Мурманск, 24 апреля 2020, 00:45 — REGNUM В Мурманской области подтвердили еще 57 положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, число зараженных в регионе выросло до 663.
REGNUM вчера в 17:45
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
Политика
Дмитрия Овсянникова уволили с поста замглавы Минпромторга
Дмитрия Овсянникова освободили от должности замминистра промышленности и торговли в связи с сокращением этой позиции.
РИА Новости 05:14
Происшествия
Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве
Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 15:21
Общество
Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости 18:32
Здоровье
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС 20:16
Общество
Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели
Глава Роспотребнадзора призвала сохранить жесткие ограничения еще как минимум на две недели.
BFM.ru 18:31
Авто
Haval назвал цены на рамный внедорожник Haval H5
Китайская компания Haval объявила цены на новый рамный внедорожник Haval H5.
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Политика
Финский историк оправдал создание концлагерей в Карелии в годы войны
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Телеканал 360° 21:22
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В России прекратили продажи самого дешевого автомобиля в мире
Что касается мирового рынка, то на данный момент самым дешевым автомобилем считается индийская малолитражка Tata GenX XE Nano, цена которой начинаются от 3 310 долларов, что, примерно, на 500 долларов меньше, чем Qute.
Тарантас Ньюс 04:41
Общество
В Омске отложили открытие парикмахерских
На прошедшем сегодня заседании оперативный штаб не принял положительного решения о снятии ограничения деятельности с парикмахерских и салонов красоты.
RuNews24.ru 14:14
Игры
Bandai Namco раздаёт Pac-Man Championship Edition 2 тем, кто в карантине
Многие пытаются помочь, и Bandai Namco Entertainment предлагает своим поклонникам больше развлечений.
Игромания.ру 13:11
Энергетика
Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью
Мелкие российские нефтяные компании рискуют лишиться возможности продавать добытую нефть, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 11:29
Здоровье
В Бурятии зафиксировали 10 новых случаев заражения коронавирусом
Число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в Бурятии за сутки увеличилось на 10 и составило 163.
Известия 21 апреля в 23:32
Здоровье
Число зараженных коронавирусом выросло в Алтайском крае
За минувшие сутки тест показал положительный результат у восьми человек В Алтайском крае лабораторно подтвердили восемь новых случаев заболевания COVID-19.
АМИТЕЛ вчера в 02:24
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 10:29
Армия и оружие
Бандерлоги боятся русской артиллерии
Еще Рымарчук связал будущее обострение с предстоящей встречей в Минском формате, словно забывая, что благодаря именно первым минским, да и вторым договоренностям Украина была спасена от крупного разгрома в Донбассе, а побитые остатки ее бригад не убежали на запад, а закрепились под Донецком и Луганском, получили подкрепления и снова возобновили обстрелы городов.
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