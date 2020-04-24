Жители России устали от ограничений из-за коронавируса, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.

с чего всё началось

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россияне устали от ограничений из-за коронавируса, пишет ТАСС. По ее словам, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер. Об этом она сообщила на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.

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