Коронавирус
RT на русскомГоликова считает, что второй волны коронавируса можно избежать
Второй волны коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, считает вице-премьер Татьяна Голикова. В беседе с журналистами она отметила, что коронавирус, как и другие инфекции, будет циркулировать.
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с чего всё началось
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 561 091 случай заражения, выздоровели 313 963 человека, умерли 7 660.ТАСС11:02
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Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru 14:10
Политика
В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ
Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года.
REGNUM 04:21
Происшествия
В Мурманске произошёл взрыв с последующим пожаром
Мурманск, 18 июня 2020, 21:34 — REGNUM Взрыв с последующим пожаром произошёл на территории складского помещения в Мурманске.
REGNUM 14:34
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
Общество
PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов
На логотипе 130-летнего бренда изображена афроамериканка, Тетя Джемайма, героиня песенки из знаменитого в конце XIX менестрель-шоу, которое устраивали в основном белые американцы, изображавшие темнокожих.
РБК вчера в 13:17
Здоровье
У переболевших коронавирусом выявили общее осложнение
Канал 7+ 15 июня в 04:00
Экономика
Медведев назвал три главных экономических шока для экономики России
Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала «Россия в глобальной политике» написал, что на сегодняшний день Россия испытывает сразу три внешних экономических шока.
РИАМО вчера в 03:07
Политика
Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили
Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными.
РБК 14:36
Происшествия
Молния убила ребенка на берегу Финского залива
В Петродворцовом районе Петербурга во время грозы погиб 7-летний мальчик, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в четверг.
Интерфакс 14:59
Шоу-бизнес
Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес
Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
Paparazzi.ru вчера в 02:30
Здоровье
Больше всего коронавирусом за сутки заболели в Ростове и Шахтах
Новые случаи были выявлены в 21 муниципалитете области. Больше всего заболевших зафиксировано в Ростове -40 человек и в Шахтах – 35 человек.
Privet-Rostov.ru 05:47
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Шоу-бизнес
Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости 04:35
Кино
Звезда «Сватов» рассказала об актерском составе нового сезона
Актриса Анна Кошмал, сыгравшая в сериале "Сваты" Женю Ковалеву, в прямом эфире Instagram рассказала о шестом сезоне сериала.
Газета.Ru 16 июня в 07:28
Политика
Путин рассказал о звонках внуков в Кремль
На вопрос журналиста, могут ли в рабочий кабинет президента попасть поделки внуков или они могут позвонить ему, Путин ответил: «Дозвониться могут, они дозваниваются».
Ведомости 08:07
Общество
Российскую вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам
Первым 18 добровольцам ввели опытную российскую вакцину от коронавируса, разработанную Министерством обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи.
Lenta.ru 06:25
Футбол
«Fair Play года»: Карпин жестко раскритиковал «Сочи»
Напомним, что в декабре 2019 года матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и "Оренбургом" был перенесен из-за ангины у десяти футболистов черноморской команды.
Вести.Ru 14:31
Политика
Президент Азербайджана не приедет в Москву на парад Победы
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет приехать в Россию на военный парад на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ 11:30
Общество
Сына Бабарико поместили в СИЗО КГБ Белоруссии
Сын претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Эдуард, который возглавляет предвыборный штаб своего отца, помещен в СИЗО Комитета госбезопасности республики по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов.
Взгляд.ру 13:59
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Общество
Минпросвещения признало действительными выданные в 2020 году аттестаты
Выданные в этом году аттестаты об основном общем и среднем образовании являются действительными документами.
Политическая Экспертиза 14:43
Футбол
«Ротор» получил лицензию на участие в РПЛ
Волгоградский футбольный клуб «Ротор» успешно прошёл процедуру лицензирования для участия в сезоне-2020/21 Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 14:05
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
Политика
На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru 08:45
Экономика
ЦБ решил отказаться от санаций банков физическими лицами
Центральный банк решил внести изменения в свое указание, устанавливающее требования к инвесторам, которые могут участвовать в санации банков: теперь санировать кредитные организации смогут только юридические лица, говорится в проекте указания.
РБК 11:08