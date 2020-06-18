В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 561 091 случай заражения, выздоровели 313 963 человека, умерли 7 660.

с чего всё началось

Второй волны коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, считает вице-премьер Татьяна Голикова. В беседе с журналистами она отметила, что коронавирус, как и другие инфекции, будет циркулировать.

Голикова считает, что второй волны коронавируса можно избежать

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