Экономика
Политическая ЭкспертизаГоликова считает маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, которые получают среднюю по стране заработную плату. Этот показатель составляет 48,3 тыс. рублей.
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Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.НовостиВолгограда.ру01:08
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Голикова заявила, что у россиян со средней зарплатой маленький доход
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