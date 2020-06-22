с чего всё началось

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, которые получают среднюю по стране заработную плату. Этот показатель составляет 48,3 тыс. рублей.

Общество Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости". 108

Шоу-бизнес Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов. 915

Общество ЦИК получила 70 жалоб о возможном принуждении к голосованию Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что были получены 70 обращений о возможном принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию и использовании административного ресурса. 11

Общество Умер бывший российский сенатор Евгений Тарло В возрасте 62 лет умер Евгений Тарло, вице-президент Федерального союза адвокатов России, бывший член Совета Федерации. 44

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 1K

Спорт Легкоатлеты Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину Как сообщает News.ru, российские спортсмены-легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились к Владимиру Путину с просьбой о помощи.

Политика Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17 Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины. 15

Политика Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер. 124

Происшествия Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 276

Общество Работающим пенсионерам продлили больничные "Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные", - говорится в сообщении. 1K

Общество Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года. 877

Экономика В России планируют увеличить пенсии по старости Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля. 2,4K

Политика Трамп распорядился задерживать вандалов, разрушающих памятники Президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников и статуй на территории страны.

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Футбол Тренер Виктор Гончаренко покинет ЦСКА П словам футбольного эксперта, Гончаренко нашел правильное время, чтобы покинуть ЦСКА. Он видит, что команда не реагирует на его действия. 6

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Экономика Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля. 9