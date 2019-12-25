Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1». Голикова сообщила, что во многих субъектах РФ «оптимизация здравоохранения была проведена ужасно».

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Общество Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и др.) предложила распространить ответственность за стабильность работы смартфонов, компьютеров и телевизоров Smart TV на производителей программного обеспечения (ПО).