Общество
REGNUMГоликова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1». Голикова сообщила, что во многих субъектах РФ «оптимизация здравоохранения была проведена ужасно».
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В мэрии Полевского пытались зарезать брата юмориста Незлобина
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В Крым прибыл первый пассажирский поезд из материковой части России
Утром в среду, 25 декабря, первый пассажирский поезд «Таврия», прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл на конечный пункт маршрута — железнодорожный вокзал Севастополя.
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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
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Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»
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Театр «Современник» обратился к зрителям в связи с госпитализацией художественного руководителя Галины Волчек.
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Президент Ассоциации "Лермонтовское наследие" Михаил Лермонтов единогласно избран председателем Общественного совета при Министерстве культуры РФ.
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Избитую девочку из Ингушетии выписали из больницы
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которой ампутировали руку после истязаний тети, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве в среду, передает корреспондент РИА Новости из больницы.
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Ненадежные подрядчики «Северного потока - 2» могут попасть в суд. Работы по прокладке труб приостановлены из-за санкций США.
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«МТС намерена запустить в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой «умного» дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования — ориентировочно в первой половине 2020 года», — отметил он.
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Военный самолет разбился в Иране
В северной иранской провинции Арденбиль разбился самолет ВВС Ирана. Об этом 25 декабря сообщает агентство IRNA со ссылкой на местные власти.
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Казем Джалали: Россия и Иран борются с экономическим терроризмом США
В Москву во вторник прибыл новый посол Ирана – на эту должность был назначен бывший депутат парламента, экс-глава парламентской группы дружбы двух стран Казем Джалали.
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Встреча Чехии и России откроет молодежный чемпионат мира по хоккею
26 декабря возьмёт свой старт ежегодный молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею с шайбой.
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Организм человека стареет с момента зачатия: новое исследование
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Силуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
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Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»
В Объединённой судостроительной корпорации заявили, что в России может быть построено судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако на это потребуется примерно шесть лет.
Армия и оружие
Немецкое СМИ уличило НАТО в «репетиции» наступления на Россию
Учения НАТО "Защитник Европы — 2020" станут самой масштабной переброской американских войск на европейский континент за последние 25 лет, пишет Junge Welt.
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Галкин прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации
Телеведущий Максим Галкин рассказал, откуда пошли слухи о его гомосексуальности.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Общество
Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России
Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
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Алексей Лёмин вступил в должность главы Абакана
В Абакане руководитель территориальной избирательной комиссии вручила избранному Алексей Лёмину удостоверение главы города.
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В Haval раскрыли производственные планы в России
Напомним, что завод Haval в Тульской области был запущен в мае 2019 года.
Общество
Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и др.) предложила распространить ответственность за стабильность работы смартфонов, компьютеров и телевизоров Smart TV на производителей программного обеспечения (ПО).
Шоу-бизнес
Лариса Долина вышла в свет с дочерью и внучкой — фото
Певица Лариса Долина души не чает в своей семье — дочке Ангелине и восьмилетней внучке Александре.
Общество
Порядка 98% выпускников школ успешно написали итоговое сочинение
Итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), успешно написали 98% выпускников российских школ, сообщили в среду в пресс-службе Рособрнадзора.