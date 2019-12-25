с чего всё началось

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1». Голикова сообщила, что во многих субъектах РФ «оптимизация здравоохранения была проведена ужасно».

Политика Песков опроверг слова Лукашенко об упущенном времени 24 декабря Лукашенко в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что время создания общей конституции Союзного государства упущено, так как «люди новые».

Общество России предложили новый способ обойти санкции США Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».

Происшествия Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.

Гаджеты Xiaomi представила необычную клавиатуру с голосовым вводом Главная же особенность устройства заключается во встроенной поддержке голосового ввода, для активации которой на клавиатуре предусмотрена специальная клавиша.

Шоу-бизнес Состояние Галины Волчек резко ухудшилось Волчек подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое, а теперь еще и нестабильное.

Энергетика Козак назвал выплату Газпромом $2,9 млрд Украине «каплей в море» Как сообщало ИА REGNUM, Россия согласилась прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах.

Происшествия В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.

Шоу-бизнес Фадеев удивлен тому, что Наргиз презирает Россию Максим Фадеев заявил, что часто слышал о том, как Наргиз жаловалась на убогие концертные залы в провинции и уповала, что ей приходится видеть все эти «рожи».

Общество Производители отказываются отвечать за гаджеты с российским ПО Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО По словам представителя РАТЭК Антона Гускова, сейчас ответственность за качество и стабильность работы лежит на производителях, импортерах и ритейлерах техники.

Политика Американского посла отозвали из-за геев Американского посла в Замбии отозвали из-за того, что он высказывался в защиту прав геев. Об этом пишет The New York Times.