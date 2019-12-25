Общество

REGNUMREGNUMГоликова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1». Голикова сообщила, что во многих субъектах РФ «оптимизация здравоохранения была проведена ужасно».
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с чего всё началось
Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала проведение оптимизации в отрасли здравоохранения в эфире
 программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
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Татьяна Голикова
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Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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