Общество
REGNUMГоликова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1». Голикова сообщила, что во многих субъектах РФ «оптимизация здравоохранения была проведена ужасно».
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с чего всё началось
Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала проведение оптимизации в отрасли здравоохранения в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».РБКвчера в 22:49
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Общество
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Армия и оружие
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