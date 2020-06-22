Экономика

Газета.RuГазета.RuГоликова считает средний доход граждан РФ маленьким

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
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