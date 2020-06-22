Экономика
Газета.RuГоликова считает средний доход граждан РФ маленьким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
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Голикова заявила, что у россиян со средней зарплатой маленький доход
Общественная служба новостей10:57
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В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем
Пекин, 23 июня 2020, 00:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики всерьез готовятся к отключению страны от долларовой платежной системы.
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Правительство Камчатского края заявило, что в регионе завершается переход на «московскую модель» борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 по рекомендации столичных специалистов.
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Благодаря японским инженерам Си Янгу и Эйджиро Мияко ученым удалось создать технологию, благодаря которой растения опыляются мыльными пузырями.
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Британцы выступили за сокращение зарплаты Бориса Джонсона
Большинство жителей Великобритании считают, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен сократить свою зарплату на фоне пандемии коронавируса.
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Трамп сообщил о готовности обсудить с Мадуро его «мирный уход»
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РБК 19:15
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Матч «Шинник» – «Урал» пройдет в Ярославле без зрителей
Матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» пройдет 24 июня в Ярославле без зрителей, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора ярославского клуба Валерия Фролова.
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Эхо Москвы 13:14
Общество
Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей
NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.
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Шнуров высмеял звезд, агитирующих за поправки в Конституцию
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Activision подтвердила скорый анонс четвёртого «Крэша Бандикута»
Activision после череды утечек официально подтвердила, что завтра в 18:00 МСК состоится анонс четвёртой части Crash Bandicoot.
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Происшествия
В Невельском районе водитель Subaru Legacy улетел с дороги
22 июня в 23 часа 50 минут 28-летний водитель, не имея права на управление транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Subaru Legacy двигался в восточном направлении по автодороге Огоньки — Невельск.
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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его
Газета.Ru 17:11
Хоккей
ИИХФ сдвинула даты проведения чемпионата мира-2021
Международная федерация хоккея (ИИХФ) на внеочередном конгрессе утвердила даты проведения чемпионата мира 2021 года.
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Компания BMW презентовала спецверсию Golden Thunder Edition
На днях представители компании BMW презентовали для 8-й серии спецверсию Golden Thunder Edition.
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Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
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Армия и оружие
Макрон рассказал об инциденте, доказывающем «смерть мозга» НАТО
Инцидент между турецкими и французскими фрегатами — доказательство "смерти мозга" НАТО, заявил президент Эммануэль Макрон.
РИА Новости 16:26
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Четверо больных коронавирусом скончались в Иркутской области
Ещё четыре человека с коронавирусной инфекцией скончались в Иркутской области.
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Покупатели «Мстителей» на PS4 получат копию для PS5 бесплатно
Игромания.ру 18:39
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Голкипер «Ростова» Денис Попов рассказал об изменениях в жизни после матча с «Сочи»
17-летний вратарь молодежной команды «Ростова» Денис Попов, принявший участие в матче Российской Премьер-Лиги против «Сочи», рассказал об изменениях в жизни за последние дни.
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Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
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Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
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США прекратят выдачу рабочих виз до конца 2020 года
Соединенные Штаты прекратят выдачу некоторых категорий неиммиграционных рабочих виз до конца 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.
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Китайский производитель Lifan находится на грани разорения
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Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
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Google начнет проверять достоверность изображений в разделе «Картинки»
Компания Google сообщила, что начнет проверять достоверность изображений, выдаваемых при поиске в разделе "Картинки".
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