Экономика

Газета.RuГазета.RuГоликова считает средний доход граждан РФ маленьким

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 23:51, Ашберн
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Умер режиссер двух «Бэтменов» Джоэл Шумахер

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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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