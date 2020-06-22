Экономика
Газета.RuГоликова считает средний доход граждан РФ маленьким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
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Голикова заявила, что у россиян со средней зарплатой маленький доход
Общественная служба новостей10:57
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КНДР повторно устанавливает на границе пропагандистские громкоговорители, которые ранее были демонтированы на основе договорённостей с Южной Кореей, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник.
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На Всемирной конференции разработчиков Apple представила новый проект для своей стриминговой платформы Apple TV Plus — сериал «Основание», основанный на научно-фантастических романах Айзека Азимова.
Афиша Daily 16:03
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На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны
Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
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Премьера Toyota Corolla Cross состоится осенью текущего года. В первую очередь модель выйдет на азиатские рынки.
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За минувшие сутки на территории Забайкальского края выявили 71 заболевшего коронавирусом.
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Сахалинская таможня возбудила уголовное дело в отношении компании, уклонившейся от уплаты таможенных платежей за ремонт судна за границей на 8,6 млн рублей.
АСТВ 20:16
Экономика
Срок подачи заявлений на субсидии для бизнеса продлили до 1 июля
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Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 июня, назвал контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным сложной и запутанной работой.
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Американский режиссер и сценарист Джоэл Шумахер скончался на 81-ом году жизни. Об этом сообщило издание Variety.
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Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России.
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В Сочи полицейские задержали участников конфликта со стрельбой
Полицейские в Сочи задержали участников конфликта со стрельбой.
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Общество
Жителям Башкирии сообщили, как оплатят 24 июня
В Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ со ссылкой на Минтруда РФ сообщили, что за 24 июня работникам должны заплатить столько же, как если бы они отработали этот день полностью.
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Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
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