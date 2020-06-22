Экономика
Газета.RuГоликова считает средний доход граждан РФ маленьким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
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Голикова заявила, что у россиян со средней зарплатой маленький доход
Общественная служба новостей10:57
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Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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Мозг обезьяны увеличили с помощью человеческого гена
Японские участники исследования являются пионерами в развитии технологий производства трансгенных приматов, и их опыт был использован для модификации генов обыкновенной игрунки (Callithrix jacchus) – маленькой обезьяны, обитающей в лесах Бразилии.
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Двое украинцев осуждены в Крыму за контрабанду тестостерона
"Армянский городской суд вынес приговоры в отношении граждан Украины, в соответствии с которыми они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) и приговорил их к лишению свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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Бывший министр транспорта и инфраструктуры Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию в случае войны.
RT на русском 21:15
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Поджигателей заброшенных домов задержали в Чунском районе
Областная газета (г. Иркутск) 21:14
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В Приангарье за сутки скончались ещё четверо пациентов с SARS-CoV-2
Скончались три пациента SARS-CoV-2, хотя, как утверждают медики их смерть не была связана с COVID-19.
REGNUM вчера в 22:39
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Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве
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Коммерсантъ 19 июня в 17:27
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Apple представила новую операционную систему iOS 14
Коммерсантъ 14:24
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Минтруд определил уровень роста пенсий до 2023 года
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Президент США Дональд Трамп публично обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
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Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
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Темп прироста за сутки составил 4,3%. Всего в регионе выявлено 1283 случая новой коронавирусной инфекции.
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В Якутии разыскивают мужчину за совершение особо тяжкого преступления
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На Украине попросили выделить еще свыше $160 млн на «стену» с Россией
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