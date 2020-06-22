Экономика
Газета.RuГоликова считает средний доход граждан РФ маленьким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
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Голикова заявила, что у россиян со средней зарплатой маленький доход
Общественная служба новостей10:57
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Политика
Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина
Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина.
Smolnarod.ru 03:04
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Технологии
WWDC 2020. Apple сделала новую macOS Big Sur
Сегодня, 22 июня, во время презентации WWDC 2020 компания Apple показала миру новую операционную систему macOS 10.16 с фирменным названием Big Sur.
ITZine.ru 14:12
Политика
Зеленский заявил, что всё равно не поехал бы на парад Победы в Москву
Киев, 22 июня 2020, 18:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, даже получив такое приглашение.
REGNUM 11:52
Армия и оружие
Корабли ТОФ провели учения в Японском море
Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море, в рамках которых атаковали глубинными бомбами подлодку условного противника.
RT на русском 21:32
Политика
МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК 19:46
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском 11:53
Футбол
«Милан» разгромил «Лечче» в матче Серии А
Чемпионат 15:29
Общество
Минюст объявил о победе над банкиром Пугачевым в споре на $14,5 млрд
Международный арбитраж в Мадриде отказал бывшему российскому сенатору и основателю Межпромбанка Сергею Пугачеву, требовавшему от России выплаты ему компенсации в размере более $14,5 млрд (без учета процентов), сообщает пресс-служба Минюста.
РБК 11:44
Происшествия
Двое украинцев осуждены в Крыму за контрабанду тестостерона
"Армянский городской суд вынес приговоры в отношении граждан Украины, в соответствии с которыми они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) и приговорил их к лишению свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
ИА Крыминформ 03:22
Экономика
СМИ узнали о планах Украины выделить еще $170 млн на «стену» с Россией
Госпогранслужба Украины предложила выделить еще 4,5 млрд грн (около $168,7 млн) на проект «Стена» по укреплению государственной границы с Россией, а также продлить сроки ее строительства до 2025 года.
РБК 17:14
Игры
WB Games готовит анонс новых игр про Бэтмена и «Отряд самоубийц»
Если действительно идет подготовка этих игр к релизу, то их анонс состоится, вероятнее всего, до начала осени.
Evo-rus.com 10:53
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
В декабре большинство банков анонсировали взимание комиссий за переводы через систему быстрых переводов.
Прецедент-Новосибирск 00:40
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Наука
В Петербурге разрабатывают пиво со свойствами кефира
Основным компонентом разрабатываемого напитка станут тропические дрожжи, открытые в 1-й половине минувшего века микробиологом из Франции Анри Буларом.
Evo-rus.com вчера в 11:48
Технологии
Google начнет проверять достоверность изображений в разделе «Картинки»
Компания Google сообщила, что начнет проверять достоверность изображений, выдаваемых при поиске в разделе "Картинки".
РИА Новости 18:35
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:01
Футбол
Россия занимает 44-е место по количеству тренеров в иностранных лигах
Замыкает первую тройку Сербия (34). Россия в этом списке занимает лишь 44-е место — 3 тренера работают в иностранных чемпионатах.
Матч ТВ 19:25
Армия и оружие
Адмирал оценил необходимость создания Азовской флотилии в ЧФ
Экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил об отсутствии необходимости создания Азовской флотилии в составе Черноморского флота, поскольку в ЧФ сил достаточно.
RT на русском 20:47
Политика
На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны
Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия 21:08
Экономика
«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли
В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 21:59
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
Общество
Эксперт оценил вероятность заражения коронавирусом в открытых водоемах
Лебедев добавил, что через воду могут предаваться вирусный гепатит А, паразитарные заболевания, возбудители острых кишечных инфекций.
РБК 21:34
Общество
Серебренников зашифровал послание в выступлении на заседании суда
В последнем фрагменте речи режиссер повторил идею, которая была зашифрована в первых буквах абзацев выступления, подчеркнув, что не жалеет потраченных на развитие искусства лет и гордится проектом «Платформа».
РБК 16:51
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон показала новые фото подросших детей
Фото были опубликованы в честь сразу двух знаменательных событий: Дня отца и дня рождения герцога Кембриджского.
Super.ru вчера в 05:48
Футбол
Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
МИР 24 вчера в 12:41
Общество
В Минкомсвязи объяснили причину разблокировки Telegram
"Решение было принято Роскомнадзором и Генпрокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения", – заявил эксперт.
Москва 24 10:38