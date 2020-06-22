Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.

Политика Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина. 2,2K

Технологии WWDC 2020. Apple сделала новую macOS Big Sur Сегодня, 22 июня, во время презентации WWDC 2020 компания Apple показала миру новую операционную систему macOS 10.16 с фирменным названием Big Sur. 1

Армия и оружие Корабли ТОФ провели учения в Японском море Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море, в рамках которых атаковали глубинными бомбами подлодку условного противника.

Политика МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 301

Общество Минюст объявил о победе над банкиром Пугачевым в споре на $14,5 млрд Международный арбитраж в Мадриде отказал бывшему российскому сенатору и основателю Межпромбанка Сергею Пугачеву, требовавшему от России выплаты ему компенсации в размере более $14,5 млрд (без учета процентов), сообщает пресс-служба Минюста. 27

Происшествия Двое украинцев осуждены в Крыму за контрабанду тестостерона "Армянский городской суд вынес приговоры в отношении граждан Украины, в соответствии с которыми они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) и приговорил их к лишению свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении. 2

Политика Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России. 87

Наука В Петербурге разрабатывают пиво со свойствами кефира Основным компонентом разрабатываемого напитка станут тропические дрожжи, открытые в 1-й половине минувшего века микробиологом из Франции Анри Буларом. 27

Технологии Google начнет проверять достоверность изображений в разделе «Картинки» Компания Google сообщила, что начнет проверять достоверность изображений, выдаваемых при поиске в разделе "Картинки".

Футбол Россия занимает 44-е место по количеству тренеров в иностранных лигах Замыкает первую тройку Сербия (34). Россия в этом списке занимает лишь 44-е место — 3 тренера работают в иностранных чемпионатах.

Армия и оружие Адмирал оценил необходимость создания Азовской флотилии в ЧФ Экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил об отсутствии необходимости создания Азовской флотилии в составе Черноморского флота, поскольку в ЧФ сил достаточно.

Экономика «Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости». 140

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 4,5K

Общество Эксперт оценил вероятность заражения коронавирусом в открытых водоемах Лебедев добавил, что через воду могут предаваться вирусный гепатит А, паразитарные заболевания, возбудители острых кишечных инфекций.

Общество Серебренников зашифровал послание в выступлении на заседании суда В последнем фрагменте речи режиссер повторил идею, которая была зашифрована в первых буквах абзацев выступления, подчеркнув, что не жалеет потраченных на развитие искусства лет и гордится проектом «Платформа». 7

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон показала новые фото подросших детей Фото были опубликованы в честь сразу двух знаменательных событий: Дня отца и дня рождения герцога Кембриджского. 3