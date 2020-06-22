Экономика

Газета.RuГазета.RuГоликова считает средний доход граждан РФ маленьким

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
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«Это мало»: в правительстве оценили среднюю зарплату россиян

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Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
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Звезда российской эстрады Алла Пугачева в сентябре станет двоюродной бабушкой. О рождении ребенка публично рассказал ее племянник Влад.
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Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП.
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Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем.
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

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Разработан метод определения предрасположенности к диабету у детей

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Экономика

Россия опередила весь мир по росту личных богатств

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
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Официальный представитель Кремля уточнил, что не знает того, негативно или позитивно воспринимает книгу Джона Болтона Владимир Путин.
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Зеленский заявил о нежелании посещать парад Победы в Москве

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Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

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Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

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Общество

Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
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Лукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг среди населения республики на фоне грядущих выборов.
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Путин потребовал от чиновников не выпячивать свое благосостояние

Президент России Владимир Путин в интервью «России 1» заявил, что чиновники не должны выпячивать свое благосостояние, когда сотни тысяч людей живут очень скромно.
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Телеканал «Россия» приготовил праздничную программу передач на 24 июня.
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Телеведущая снялась в платье на голое тело и восхитила фанатов

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Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
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Россияне могут отказаться от банковских вкладов

В ближайшее время многие россияне могут забрать средства из банков и отказаться от банковских вкладов.
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В Минкомсвязи объяснили причину разблокировки Telegram

"Решение было принято Роскомнадзором и Генпрокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения", – заявил эксперт.
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Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

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Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей

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Спецпредставитель США оценил первый раунд переговоров в Вене

Первый день российско-американских переговоров по вопросам стратегической стабильности в Вене был очень позитивным, заявил в понедельник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, который возглавляет американскую делегацию.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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