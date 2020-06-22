Экономика
Газета.RuГоликова считает средний доход граждан РФ маленьким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
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Голикова заявила, что у россиян со средней зарплатой маленький доход
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