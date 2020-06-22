Экономика
Газета.RuГоликова считает средний доход граждан РФ маленьким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
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Голикова заявила, что у россиян со средней зарплатой маленький доход
Общественная служба новостей10:57
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44-летний российский специалист показал подписчикам фото с женой Татьяной.
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Сегодня, 22 июня, во время презентации WWDC 2020 компания Apple показала миру новую операционную систему macOS 10.16 с фирменным названием Big Sur.
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Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку
Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 10:56
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Во время матча АПЛ над стадионом пролетел самолет с баннером «Жизни белых важны»
Во время матча Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" - Бернли над стадионом пролетел самолет с баннером "Жизни белых важны", сообщает Twitter Mirror Football.
Газета.Ru 16:47
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Путин допустил выдвижение на пятый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключает своего выдвижения на следующих президентских выборах, если будет принята соответствующая поправка в Конституцию.
Peterburg2.ru вчера в 16:23
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Прокуратура проверит вспышку коронавируса в онкоцентре Челябинска
«В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка действиям администрации медицинского учреждения по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства в период пандемии, а также эффективности мер по созданию безопасных условий для лечения пациентов учреждения», – говорится в сообщении прокуратуры.
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Армия и оружие
Страна (Украина): плавающая дата. Почему Сталин не верил данным разведки о начале войны в июне 1941-го (Страна.ua)
Буквально на днях в «Российской газете» вышла статья директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, в которой он описывал, как руководитель советской разведки Павел Фитин представил 17 июня 1941 года Сталину доклад о том, что нападение нацистской Германии на СССР ожидается в ближайшие дни.
ИноСМИ 10:08
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Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
Sibnet Новости 20 июня в 10:37
Происшествия
В Санкт-Петербурге вынесли приговор двум фигурантам дела «Сети»
Двоим фигурантам дела о террористической организации «Сеть» вынесен обвинительный приговор.
Городовой 08:07
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Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
Авто
В России подорожали автомобили Hyundai
Не прошло и месяца с последнего подорожания, как Hyundai снова подняла цены почти на весь модельный ряд.
Автоновости дня вчера в 02:01
Общество
Саудовская Аравия отменила в этом году хадж для зарубежных паломников
Саудовская Аравия из-за пандемии нового коронавируса отменила в нынешнем году хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа.
НТВ 15:00
Космос
«Роскосмос» завершил испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР
Как сообщало агентство ТАСС, специалисты госкорпорации «Роскосмос» успешно завершили огневые стыковочные испытания нового ионного двигателя ИД-200КР. Эта силовая установка разрабатывается в Центре имени Келдыша.
Военное дело 12:37
Здоровье
В Севастополе коронавирус выявлен у персонала горбольницы
Оба отделения, находящиеся в отдельных зданиях, закрыты на двухнедельный карантин.
Вести.Севастополь 08:11
Происшествия
Издателя «Медиазоны» Верзилова арестовали на 15 суток за мат
Издателя «Медиазоны», участника Pussy Riot и арт-группы «Война» Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП).
Коммерсантъ 11:18
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Семья Малининых посетила концерт Нетребко
«Очень приятно было познакомиться с семьей Александра Малинина, я и вся моя семья многие годы являемся поклонниками его таланта!» — сообщила Нетребко.
WomanHit.ru вчера в 16:04
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Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК 17:00
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
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Илон Маск рассказал о своих любимых видеоиграх
Перечень своих любимых видеоигр опубликовал глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, 21 июня информацию об этом бизнесмен опубликовал на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 02:18
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Цена на газ для населения Украины в июне снизилась на 6%
Цена на газ для населения Украины в июне снизилась на 6% по сравнению с маем, до 2,14 гривны за кубометр (0,8 доллара), сообщила в понедельник пресс-служба "Нафтогаза Украины".
ПРАЙМ 11:18
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В Госдепе утверждают, что США не добиваются ухода России из Сирии
Соединенные Штаты не рассматривают на данном этапе вариант вывода своих войск из Сирии, подтвердил также Джеффри, комментируя вступление в силу новых американских санкций в рамках так называемого "закона Цезаря".
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В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем
Пекин, 23 июня 2020, 00:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики всерьез готовятся к отключению страны от долларовой платежной системы.
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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05