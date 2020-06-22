Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.

Гаджеты Apple представила свою новую iOS 14 Вашингтон, 22 июня 2020, 21:40 — REGNUM Американская технологическая корпорация Apple представила новую версию операционной системы iOS 14, под управлением которой уже осенью 2020 года заработает множество iPhone, включая даже те, которые уже считались устаревшими. 27

Армия и оружие Российский «Пересвет» рассекретили Российский лазерный комплекс «Пересвет» предназначен для засвечивания (dazzling), а не ослепления (blinding) вражеских спутников, отслеживающих позиции российских межконтинентальных баллистических ракет, сообщает аналитик Барт Хендрикс в публикации американского издания The Space Review. 182

Происшествия Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 452

Происшествия Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и Жданова Мосгорсуд отменил постановление об аресте счетов родственников Алексея Навального и директора ФБК Ивана Жданова по делу о легализации около 1 миллиарда рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. 54

Общество В Москве начинается новый этап снятия ограничений В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 642

Происшествия В массовом ДТП на КАД в Петербурге погиб один человек В массовом ДТП с участием пяти легковых машин и одного грузовика на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге погиб один человек и шесть пострадали, сообщили ТАСС в городском главке МЧС. 6

Шоу-бизнес Данила Козловский показал редкое фото дочери Данила Козловский показал редкое фото дочери Фото дочери Данилы Козловского умилило подписчиков.

Футбол «Фиорентина» намерена подписать Златана Ибрагимовича Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в «Фиорентине», сообщает Football Italia со ссылкой на La Nazione.

Политика В Китае призвали готовиться к отключению от долларовых платежных систем Зампредседателя Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фан Синхай заявил, что страна должна подготовиться к возможному отключению от долларовых платежных систем, передает ТАСС. 11

Общество Режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется Решением оперативного штаба с 23 июня режим самоизоляции в Волгоградской области будет снят. 22

Шоу-бизнес В семье Пугачевой ожидается пополнение Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку. 21

Общество Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года. 734

Происшествия Суд в Петербурге вынес приговор двум фигурантам дела «Сети» Сегодня, 22 июня, в 1-м Западном окружном военном суде Петербурга огласили приговор в отношении обвиняемых в терроризме Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. 1K