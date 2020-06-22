Экономика
Газета.RuГоликова считает средний доход граждан РФ маленьким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
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Голикова заявила, что у россиян со средней зарплатой маленький доход
Общественная служба новостей10:57
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Вашингтон, 22 июня 2020, 21:40 — REGNUM Американская технологическая корпорация Apple представила новую версию операционной системы iOS 14, под управлением которой уже осенью 2020 года заработает множество iPhone, включая даже те, которые уже считались устаревшими.
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Российский лазерный комплекс «Пересвет» предназначен для засвечивания (dazzling), а не ослепления (blinding) вражеских спутников, отслеживающих позиции российских межконтинентальных баллистических ракет, сообщает аналитик Барт Хендрикс в публикации американского издания The Space Review.
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В ходе российско-американских консультаций по стратегической стабильности обсуждалась ситуация вокруг двусторонних договоров в сфере контроля вооружений, сообщает министерство иностранных дел России.
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Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Статья президента России Владимира Путина в американском издании The National Interest — это, по выражению датского специалиста Эмиля Роттбёлля, «девять тысяч слов лжи».
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Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и Жданова
Мосгорсуд отменил постановление об аресте счетов родственников Алексея Навального и директора ФБК Ивана Жданова по делу о легализации около 1 миллиарда рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
РАПСИ 08:55
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Газета.Ru 12:44
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В массовом ДТП на КАД в Петербурге погиб один человек
В массовом ДТП с участием пяти легковых машин и одного грузовика на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге погиб один человек и шесть пострадали, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
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Глава СВР Сергей Нарышкин дал интервью BBC по Скрипалям
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News.ru 19 июня в 16:34
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Данила Козловский показал редкое фото дочери
Данила Козловский показал редкое фото дочери Фото дочери Данилы Козловского умилило подписчиков.
Экспресс газета 04:42
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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
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Минпромторг предоставил скидки россиянам от 10 до 25% на покупку авто
Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
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Газета.Ru 14:45
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В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
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Lenta.ru вчера в 10:49
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Газета.Ru 10:58
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Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
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Режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется
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Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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Начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, признавший вину в госизмене, приговорен к семи годам колонии.
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Происшествия
Суд в Петербурге вынес приговор двум фигурантам дела «Сети»
Сегодня, 22 июня, в 1-м Западном окружном военном суде Петербурга огласили приговор в отношении обвиняемых в терроризме Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова.
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Защита выступила за подключение России к расследованию по делу MH17
Голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях по авиакатастрофе малайзийского Boeing заявила об отсутствии юридических препятствий тому, чтобы Россия была частью Совместной следственной группы по расследованию произошедшего.
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