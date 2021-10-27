ИнтерфаксГоликова сказала, что период нерабочих дней будет коротким при соблюдении ограниченийВице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду на то, что при соблюдении всех антиковидных мер период нерабочих дней будет коротким.РИА НовостиПериод нерабочих дней может закончиться быстро, если будут соблюдаться ограничения по коронавирусу, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме труда и занятости «Будущее сферы труда в России».ВедомостиГоликова отметила, что в России фиксируется достаточно большой рост заболевших и высокий показатель смертности.ТАСС20 октября Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы.ИзвестияЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналМоя Москва.онлайнРЕН ТВКоммерсантъЦентральная Служба НовостейPiter.tvИзвестияМой БрянскДума ТВDaily MoscowГородовойОбщественная служба новостейЗнамя.КалугаКапитал страныИзвестияREGNUMГазета.RuЦарьградA42.RUТелеканал 360°ИнфоросУтроNewsРепортер64Российская газетаКомсомольская правдаПетрозаводск говоритДума ТВSevastopolMedia.ruПодробнее о событииГоликова сказала, что период нерабочих дней будет коротким при соблюдении ограниченийИнтерфакс03:46Голикова выразила надежду на короткий период нерабочих днейИзвестия04:08Голикова: в случае соблюдения ограничительных мер период нерабочих дней будет короткимТАСС04:05Голикова выразила надежду на скорое окончание нерабочих дней в РоссииRT на русском03:46Голикова надеется, что период нерабочих дней в России продлять не придетсяКомсомольская правда04:30Голикова: при соблюдении ограничительных мер период нерабочих дней будет короткимLenta.ru03:45Вице-премьер Голикова надеется на короткий период нерабочих днейРИА Новости03:41Показать ещёОценить294Поделиться