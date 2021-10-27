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Голикова сказала, что период нерабочих дней будет коротким при соблюдении ограничений

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду на то, что при соблюдении всех антиковидных мер период нерабочих дней будет коротким.
РИА Новости
Период нерабочих дней может закончиться быстро, если будут соблюдаться ограничения по коронавирусу, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме труда и занятости «Будущее сферы труда в России».
Ведомости
Голикова отметила, что в России фиксируется достаточно большой рост заболевших и высокий показатель смертности.
ТАСС
20 октября Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы.
Известия

Подробнее о событии

Голикова сказала, что период нерабочих дней будет коротким при соблюдении ограничений
Интерфакс03:46
Голикова выразила надежду на короткий период нерабочих дней
Известия04:08
Голикова: в случае соблюдения ограничительных мер период нерабочих дней будет коротким
ТАСС04:05
Голикова выразила надежду на скорое окончание нерабочих дней в России
RT на русском03:46
Голикова надеется, что период нерабочих дней в России продлять не придется
Комсомольская правда04:30
Голикова: при соблюдении ограничительных мер период нерабочих дней будет коротким
Lenta.ru03:45
Вице-премьер Голикова надеется на короткий период нерабочих дней
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