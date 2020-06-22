Экономика
ПрофильГоликова сочла маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальный блок, назвала маленьким доход россиян, которые получают среднюю зарплату по стране. Об этом она заявила в понедельник, 22 июня, в эфире Первого канала.
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с чего всё началось
Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.НовостиВолгограда.рувчера в 01:08
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Вице-премьер Татьяна Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей слишком маленькой
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Голикова заявила, что у россиян со средней зарплатой маленький доход
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