с чего всё началось

Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальный блок, назвала маленьким доход россиян, которые получают среднюю зарплату по стране. Об этом она заявила в понедельник, 22 июня, в эфире Первого канала.

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Общество Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях 23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара ожидается в Москве и других регионах европейской части России с пятницы, 26 июня. 4

Экономика «Коммерсантъ» узнал о компенсации расходов бюджета на поддержку IT Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку IT-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.

Общество Путин объявил о выплате еще 10 тысяч рублей на каждого ребенка Все семьи с детьми получат в июле разовую выплату в 10 тыс. рублей.

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Здоровье Вспышка коронавируса произошла в омском доме престарелых Как сообщают «Коммерческие вести», в письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства, идёт речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска. 117

Политика Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне. 757

Гаджеты OnePlus готовит к выходу новую линейку недорогих смартфонов Что касается OnePlus Z или OnePlus Nord, то этому смартфону приписывают экран на 6,4 дюйма, выполненный по технологии OLED.

Политика Мадуро заявил, что готов провести референдум о своей отставке Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что готов в 2022 году провести референдум о досрочном прекращении своих полномочий, если сторонники этой идеи соберут достаточное число подписей.

Футбол «Сельта» обыграла «Реал Сосьедад», Смолов получил карточку Российский нападающий гостей Федор Смолов вышел на замену на 84-й минуте встречи, результативными действиями не отметился, но получил желтую карточку за грубую игру в отношении вратаря соперника.

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Общество Путин расширил возможности льготной ипотеки для семей с детьми Москва, 23 июня 2020, 17:48 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках мер поддержки населения России в условиях пандемии предложил расширить возможности льготной ипотеки для семей с детьми. 250

Культура На Мамаевом кургане прошел концерт Победы Концерт Победы на Мамаевом кургане в Волгограде начался с выступления Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. 37