Экономика
ВладТаймГоликова назвала среднюю зарплату россиян недостаточной
Вице-премьер РФ озвучила мнение в гостях у Познера. Фото: Instagram @sholban_karaool Вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова высказала мнение про среднюю зарплату россиян в эфире программы «Познер». По её словам, средний доход по России для многих является недостаточным.
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с чего всё началось
Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.НовостиВолгограда.ру23 июня в 01:08
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Вице-премьер Татьяна Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей слишком маленькой
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Голикова заявила, что у россиян со средней зарплатой маленький доход
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