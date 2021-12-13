ТАССГоликова сообщила, что на борьбу с ковидом в 2021 году заложили свыше 772 млрд рублейНовый штамм коронавируса «омикрон» обнаружен уже у 16 вернувшихся из ЮАР россиян, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.КоммерсантъИнфицированными оказались россияне, вернувшиеся из ЮАР.Life.ruВсего же около ста человек, прибывших в Россию из африканской страны, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус.Life.ruОмикрон-штамм коронавируса выявили уже в 63 странах мира.ФАНЧитать далееСвернутьReadovka NewsReadovka NewsВечерняя МоскваФАННародные новостиРосбалтRT на русскомЭкономика сегодняРамблерПодробнее о событииГоликова: штамм коронавируса «омикрон» обнаружен у 16 вернувшихся в Россию гражданRT на русском02:27В России число случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса достигло 16РИА Новости02:18Вице-премьер Голикова: омикрон-штамм подтвержден у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАРLenta.ru02:22Голикова: штамм «омикрон» подтвержден у 16 россиянURA.Ru02:21Штамм коронавируса «Омикрон» выявили у 16 вернувшихся из ЮАР россиянИзвестия02:20Штамм «Омикрон» нашли у 16 россиян, вернувшихся из ЮАРМосковский Комсомолец02:26Голикова сообщила, что на борьбу с ковидом в 2021 году заложили свыше 772 млрд рублейТАСС02:21Показать ещёОценить21Поделиться