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Голикова сообщила, что на борьбу с ковидом в 2021 году заложили свыше 772 млрд рублей

Новый штамм коронавируса «омикрон» обнаружен уже у 16 вернувшихся из ЮАР россиян, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ
Инфицированными оказались россияне, вернувшиеся из ЮАР.
Life.ru
Всего же около ста человек, прибывших в Россию из африканской страны, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус.
Life.ru
Омикрон-штамм коронавируса выявили уже в 63 странах мира.
ФАН

Подробнее о событии

Голикова: штамм коронавируса «омикрон» обнаружен у 16 вернувшихся в Россию граждан
RT на русском02:27
В России число случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса достигло 16
РИА Новости02:18
Вице-премьер Голикова: омикрон-штамм подтвержден у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР
Lenta.ru02:22
Голикова: штамм «омикрон» подтвержден у 16 россиян
URA.Ru02:21
Штамм коронавируса «Омикрон» выявили у 16 вернувшихся из ЮАР россиян
Известия02:20
Штамм «Омикрон» нашли у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР
Московский Комсомолец02:26
Голикова сообщила, что на борьбу с ковидом в 2021 году заложили свыше 772 млрд рублей
ТАСС02:21

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