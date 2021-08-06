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Голикова сообщила, что смертность в РФ в июне возросла на 14,1% по сравнению с 2020 годом

В июне смертность в России возросла на 14,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Lenta.ru
Жертвами COVID-19 стали 792 жителя страны.
Gazeta.SPb
Однако по итогам июля смертность на 2,5 процента оказалась меньше, чем во второй значимый подъем заражений коронавирусом — в январе 2021 года.
Lenta.ru
Непосредственно от коронавируса скончались 792 пациента, также, по данным оперштаба, с начала пандемии в России инфекция унесла более 163 тысяч жизней.
Новая газета

С чего всё началось

Голикова сообщила, что смертность в РФ в июне возросла на 14,1% по сравнению с 2020 годом

Смертность в России в июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 14,1%. Это связано с подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекции, сообщила ТАСС в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
ТАССвчера в 12:13

Подробнее о событии

Избыточная смертность за время пандемии в России с апреля прошлого по август этого года превысила 630 тысяч человек

Эхо Москвывчера в 16:04

«Медиазона»: избыточная смертность во время пандемии COVID-19 к августу 2021 года превысила 630 тысяч человек

Новая газетавчера в 15:41

Голикова сообщила о росте смертности из-за подъема заболеваемости COVID-19

Lenta.ruвчера в 12:13

Июньская смертность в России на 10,4 процента превысила прошлогоднюю

Первый Севастопольскийвчера в 12:59

Голикова о ситуации с коронавирусом в России: Смертность выросла на более чем на 14%

Царьградвчера в 12:39

Голикова сообщила, что смертность в РФ в июне возросла на 14,1% по сравнению с 2020 годом

ТАССвчера в 12:13

За год смертность в России возросла на более чем 14%

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