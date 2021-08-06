Смертность в России в июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 14,1%. Это связано с подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекции, сообщила ТАСС в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В какой-то момент в «Отряде самоубийц: Миссия навылет» показывают стриптиз-клуб, и те, кто никогда не видел «Стражей Галактики», едва ли могли догадаться, почему камера так долго задерживается на сцене с танцующими девушками.
Члены команды Гуана в проекте SMARTFARM использовали продвинутую модель агроэкосистемы под названием ecosys - они содержит самые сложные механизмы для моделирования циклических потоков энергии, воды, углерода и питательных веществ в агроэкосистеме.