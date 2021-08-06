В «Отряде самоубийц: Миссия навылет» есть секретное камео, отсылающее к «Стражам Галактики»

В какой-то момент в «Отряде самоубийц: Миссия навылет» показывают стриптиз-клуб, и те, кто никогда не видел «Стражей Галактики», едва ли могли догадаться, почему камера так долго задерживается на сцене с танцующими девушками.