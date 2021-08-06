Смертность в России в июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 14,1%. Это связано с подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекции, сообщила ТАСС в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

ТАСС вчера в 12:13