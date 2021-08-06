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Голикова сообщила, что смертность в РФ в июне возросла на 14,1% по сравнению с 2020 годом

В июне смертность в России возросла на 14,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Lenta.ru
По словам Голиковой, смертность в России по итогам июля 2021 года оказалась на 2,5% меньше, чем в январе, когда в стране фиксировали второй значимый подъем заболеваемости ковидом.
ТАСС
Непосредственно от коронавируса скончались 792 пациента, также, по данным оперштаба, с начала пандемии в России инфекция унесла более 163 тысяч жизней.
Новая газета
Увеличение смертности в начале лета объясняется резким подъемом заболеваемости новым штаммом коронавируса «дельта», говорила ранее вице-премьер правительства Татьяна Голикова.
РБК

С чего всё началось

Голикова сообщила, что смертность в РФ в июне возросла на 14,1% по сравнению с 2020 годом

Смертность в России в июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 14,1%. Это связано с подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекции, сообщила ТАСС в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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