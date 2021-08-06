ТАССГоликова сообщила, что смертность в РФ в июне возросла на 14,1% по сравнению с 2020 годомВ июне смертность в России возросла на 14,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.Lenta.ruПо словам Голиковой, смертность в России по итогам июля 2021 года оказалась на 2,5% меньше, чем в январе, когда в стране фиксировали второй значимый подъем заболеваемости ковидом.ТАССНепосредственно от коронавируса скончались 792 пациента, также, по данным оперштаба, с начала пандемии в России инфекция унесла более 163 тысяч жизней.Новая газетаУвеличение смертности в начале лета объясняется резким подъемом заболеваемости новым штаммом коронавируса «дельта», говорила ранее вице-премьер правительства Татьяна Голикова.РБКЧитать далееСвернутьAnewsAnewsЦарьградРБКНовая газетаС чего всё началосьГоликова сообщила, что смертность в РФ в июне возросла на 14,1% по сравнению с 2020 годомСмертность в России в июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 14,1%. Это связано с подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекции, сообщила ТАСС в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.ТАССвчера в 12:13Подробнее о событииСмертность среди заболевших COVID в июне достигла пика с январяРБКвчера в 16:15За год смертность в России выросла почти на 15%78.ruвчера в 12:34За год смертность в России возросла на более чем 14%Gazeta.SPbвчера в 13:16Голикова о ситуации с коронавирусом в России: Смертность выросла на более чем на 14%Царьградвчера в 12:39Избыточная смертность за время пандемии в России с апреля прошлого по август этого года превысила 630 тысяч человекЭхо Москвывчера в 16:04Голикова сообщила, что смертность в РФ в июне возросла на 14,1% по сравнению с 2020 годомТАССвчера в 12:13Голикова сообщила о росте смертности из-за подъема заболеваемости COVID-19Lenta.ruвчера в 12:13Показать ещёОценить37Поделиться