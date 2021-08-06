Смертность в России в июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 14,1%. Это связано с подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекции, сообщила ТАСС в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Художница Катерина Конюхова поднимает тему того, о чем молчит наше общество 6 августа в Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка "Молчание" молодой казанской художницы Катерины Конюховой.
Известно, что среди больных раком в паллиативной фазе часто наблюдается дефицит витамина D. Предыдущие исследования показали, что низкий уровень витамина D в крови может быть связан с болью, чувствительностью к инфекции, усталостью, депрессией и более низким самооценочным качеством жизни.
Признательные показания националиста Максима Марцинкевича (Тесака) о соучастии в убийствах, записанные на видео, могли быть следствием пыток и морального давления, рассказал ТАСС адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы отца Максима Марцинкевича.
Биолог Алексей Москалев заметил, что один из способов приблизиться к изучению способов влиять на продолжительность жизни человека - это исследование животных-долгожителей, которые наиболее близки эволюционно к нему.