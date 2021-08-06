Витамин D снижает потребность в опиоидах при паллиативном лечении рака

Известно, что среди больных раком в паллиативной фазе часто наблюдается дефицит витамина D. Предыдущие исследования показали, что низкий уровень витамина D в крови может быть связан с болью, чувствительностью к инфекции, усталостью, депрессией и более низким самооценочным качеством жизни.