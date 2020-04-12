В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции: власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум в один метр от других людей. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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