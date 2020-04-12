Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГоликова назвала срок появления эффекта от мер самоизоляции

В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции: власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум в один метр от других людей. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Голикова: Следующая неделя может стать решающей для распространения коронавируса в России. Нас ждет плато или рост заболеваний

Фонтанка.Ру07:00

В России рассказали о решающем периоде в ситуации с коронавирусом

Lenta.ru06:56

Голикова назвала срок, когда можно будет увидеть выходит ли Россия на плато по заболеваемости коронавирусом

Комсомольская правда06:46

Назван срок появления эффекта от мер самоизоляции

Известия06:46

Голикова назвала 30 апреля неслучайной датой для окончания режима самоизоляции

Газета.Ru06:46

Власти РФ обозначили середину апреля, как желаемую дату выхода на плато по COVID-19

Интерфакс06:52

Голикова назвала срок появления эффекта от мер самоизоляции

РИА Новости06:40
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Общество

Голикова: Россия не справится с коронавирусом полностью к 9 мая

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы обязательно состоится, 9 мая или позднее.
Коммерсантъ 07:10
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
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Общество

Сразу три жителя Самарской области заболели коронавирусом

За сутки с 11 на 12 апреля в Самарской области подтвердили коронавирус еще у троих человек (все три пациента из Тольятти).
SamRU.ru 04:28
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Происшествия

В Ростовской области выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

REGNUM 04:33
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Религия

Патриарх Кирилл раскрыл смысл пандемии

Нынешняя пандемия коронавируса призвана заставить людей задуматься о смысле своей жизни, понять, что не хлебом единым жив человек, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после службы в храме Христа Спасителя по случаю Вербного воскресенья.
Вести.Ru 06:32
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Политика

Песков рассказал об интенсивности графика Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина график работы в настоящее время интенсивнее, чем обычно.
RT на русском 06:56
152
Общество

Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля

Ранее в субботу мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение в столице с 15 апреля пропускного режима.
Известия вчера в 13:24
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Общество

В Москве оштрафовали уже 30 человек за нарушение карантина

Московский Комсомолец 05:38
152
Шоу-бизнес

Сына Дианы Гурцкой и Петра Кучеренко экстренно прооперировали

Актуальные Новости 04:49
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Здоровье

Минздрав отметил возможность без теста диагностировать коронавирус

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у врачей есть возможность диагностировать коронавирс без тестирования, поскольку у заболевания есть характерная клиническая картина.
Что происходит вчера в 05:54
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Происшествия

Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали

ТАСС 05:49
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Общество

Евгений Куйвашев разрешил работать продавцам цветов и адвокатам

Сегодня, 12 апреля, губернатор Свердловской области расширил список организаций, которым разрешено работать в режим самоизоляции.
Уральский меридиан 07:06
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Экономика

«Дом.РФ» представил план строительства арендных домов для очередников

Госкомпания «Дом.РФ» подсчитала необходимые инвестиции и бюджетные субсидии на развитие до 2024 года рынка некоммерческого арендного жилья.
РБК 03:44
Энергетика

Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК

В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.
Коммерсантъ вчера в 11:58
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Общество

Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации

Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
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Общество

Число заражённых коронавирусом в России за сутки превысило 2 тысячи

Число заболевших коронавирусом COVID-19 в России за сутки выросло на 2186 в 52 регионах.
RT на русском 03:33
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Здоровье

В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса

В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан вчера в 01:40
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Религия

Православные христиане отметят Вербное воскресенье дома

Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечают православные христиане во всем мире в это воскресенье.
Известия 04:38
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Технологии

Apple и Google отследят контакты зараженных коронавирусом

Apple и Google вместе займутся созданием технологии, которая поможет отслеживать контакты людей, зараженных коронавирусом.
АБН вчера в 18:12
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Шоу-бизнес

Самойлова рассказала о жизни после разрыва с Джиганом

Жена Джигана Оксана Самойлова рассказала о жизни после разрыва с рэпером.
News.ru 06:08
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Общество

В ФРГ число выздоровевших впервые превысило число зараженных

Количество выздоровевших пациентов после заражения коронавирусом в Германии впервые с начала эпидемии превысило число инфицированных.
Известия 04:42
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Технологии

В семи водах и на трех биржах. Как не стать владельцем «грязного» Bitcoin

Если «грязные» монеты все-таки попали в кошелек и биржа заблокировала счет по этой причине, то пользователю нужно набраться терпения и подготовиться к длительным разбирательствам.
РБК 06:58
Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
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Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета вчера в 09:13
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Общество

В Греции спрогнозировали начало туристического сезона

Ореанда-Новости вчера в 05:55
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Армия и оружие

The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России

REGNUM 10 апреля в 01:42
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Происшествия

В Оренбуржье лечение от коронавируса получают 57 человек

Из заразившихся коронавирусом у 31 человека есть осложнение — пневмония. В амбулаторных условиях лечение получают двое.
REGNUM 10 апреля в 07:25
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Происшествия

В иркутской колонии, где произошел бунт, ввели режим ЧС

Ранее сообщалось, что по факту бунта 9 апреля в исправительной колонии №15 ГУФСИН РФ по Иркутской области заведено уголовное дело.
РИА Новости 02:36
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Здоровье

Минздрав обновил список препаратов для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения рекомендовало шесть препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции, три из которых находятся в стадии испытаний.
ГТРК Марий Эл 09 апреля в 09:30
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Здоровье

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 2578 человек

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 352 - до 2578, скончались еще три пациента – всего умерших 26, сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава республики.
РИА Новости 04:38
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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