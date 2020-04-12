Коронавирус
РИА НовостиГоликова назвала срок появления эффекта от мер самоизоляции
В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции: власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум в один метр от других людей. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество
Голикова: Россия не справится с коронавирусом полностью к 9 мая
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы обязательно состоится, 9 мая или позднее.
Коммерсантъ 07:10
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт
Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
Общество
Сразу три жителя Самарской области заболели коронавирусом
За сутки с 11 на 12 апреля в Самарской области подтвердили коронавирус еще у троих человек (все три пациента из Тольятти).
SamRU.ru 04:28
Религия
Патриарх Кирилл раскрыл смысл пандемии
Нынешняя пандемия коронавируса призвана заставить людей задуматься о смысле своей жизни, понять, что не хлебом единым жив человек, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после службы в храме Христа Спасителя по случаю Вербного воскресенья.
Вести.Ru 06:32
Политика
Песков рассказал об интенсивности графика Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина график работы в настоящее время интенсивнее, чем обычно.
RT на русском 06:56
Общество
Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля
Ранее в субботу мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение в столице с 15 апреля пропускного режима.
Известия вчера в 13:24
Общество
В Москве оштрафовали уже 30 человек за нарушение карантина
Московский Комсомолец 05:38
Шоу-бизнес
Сына Дианы Гурцкой и Петра Кучеренко экстренно прооперировали
Актуальные Новости 04:49
Здоровье
Минздрав отметил возможность без теста диагностировать коронавирус
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у врачей есть возможность диагностировать коронавирс без тестирования, поскольку у заболевания есть характерная клиническая картина.
Что происходит вчера в 05:54
Общество
Евгений Куйвашев разрешил работать продавцам цветов и адвокатам
Сегодня, 12 апреля, губернатор Свердловской области расширил список организаций, которым разрешено работать в режим самоизоляции.
Уральский меридиан 07:06
Экономика
«Дом.РФ» представил план строительства арендных домов для очередников
Госкомпания «Дом.РФ» подсчитала необходимые инвестиции и бюджетные субсидии на развитие до 2024 года рынка некоммерческого арендного жилья.
РБК 03:44
Энергетика
Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК
В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.
Коммерсантъ вчера в 11:58
Общество
Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации
Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
Общество
Число заражённых коронавирусом в России за сутки превысило 2 тысячи
Число заболевших коронавирусом COVID-19 в России за сутки выросло на 2186 в 52 регионах.
RT на русском 03:33
Здоровье
В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан вчера в 01:40
Религия
Православные христиане отметят Вербное воскресенье дома
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечают православные христиане во всем мире в это воскресенье.
Известия 04:38
Технологии
Apple и Google отследят контакты зараженных коронавирусом
Apple и Google вместе займутся созданием технологии, которая поможет отслеживать контакты людей, зараженных коронавирусом.
АБН вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Самойлова рассказала о жизни после разрыва с Джиганом
Жена Джигана Оксана Самойлова рассказала о жизни после разрыва с рэпером.
News.ru 06:08
Общество
В ФРГ число выздоровевших впервые превысило число зараженных
Количество выздоровевших пациентов после заражения коронавирусом в Германии впервые с начала эпидемии превысило число инфицированных.
Известия 04:42
Технологии
В семи водах и на трех биржах. Как не стать владельцем «грязного» Bitcoin
Если «грязные» монеты все-таки попали в кошелек и биржа заблокировала счет по этой причине, то пользователю нужно набраться терпения и подготовиться к длительным разбирательствам.
РБК 06:58
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета вчера в 09:13
Общество
В Греции спрогнозировали начало туристического сезона
Ореанда-Новости вчера в 05:55
Армия и оружие
The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России
REGNUM 10 апреля в 01:42
Происшествия
В Оренбуржье лечение от коронавируса получают 57 человек
Из заразившихся коронавирусом у 31 человека есть осложнение — пневмония. В амбулаторных условиях лечение получают двое.
REGNUM 10 апреля в 07:25
Происшествия
В иркутской колонии, где произошел бунт, ввели режим ЧС
Ранее сообщалось, что по факту бунта 9 апреля в исправительной колонии №15 ГУФСИН РФ по Иркутской области заведено уголовное дело.
РИА Новости 02:36
Здоровье
Минздрав обновил список препаратов для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения рекомендовало шесть препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции, три из которых находятся в стадии испытаний.
ГТРК Марий Эл 09 апреля в 09:30
Здоровье
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 2578 человек
Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 352 - до 2578, скончались еще три пациента – всего умерших 26, сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава республики.
РИА Новости 04:38