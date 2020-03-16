с чего всё началось

На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве России по противодействию распространения коронавируса в понедельник, 16 марта.

Голикова сообщила о 93 заболевших коронавирусом в России

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