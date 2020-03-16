Коронавирус

ИзвестияИзвестияГоликова сообщила о 93 заболевших коронавирусом в России

На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве России по противодействию распространения коронавируса в понедельник, 16 марта.
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Как передает ТАСС
, об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на заседании координационного совета при правительстве по противодействию распространения коронавируса.
47 новостей08:48

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В России коронавирусом заразились 93 человека

Национальная служба новостей08:48

В России число выявленных случаев коронавируса возросло до 93

RT на русском08:49

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РБК08:48

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек

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Коммерсантъ09:03

В России 30 новых случаев заражения коронавирусом

Эхо Москвы09:30

Голикова заверила, что медики в РФ готовы к любому развитию ситуации с COVID-19

Интерфакс09:27
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Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Газета.Ru 02:43
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РБК вчера в 11:30
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Срок досрочной сдачи экзамена перенесут, передаёт сегодня, 16 марта, РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
78.ru 09:48
Политика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
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За сутки в России появилось 30 новых случаев заражения коронавирусом

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LentaChel.ru 09:45
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КС признал законными поправки к Конституции

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Общество

В Киеве ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса

"С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан", - сказано в сообщении пресс-службы столичного мэра.
ТАСС 05:42
Религия

РПЦ увеличила объем вина во время причастия для борьбы с коронавирусом

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Газета.Ru 09:23
Экономика

США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Известия 04:49
Наука

Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм

Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
ТАСС Наука 04:40
Политика

Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец 02:25
Общество

В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады

С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Российская газета 04:00
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель

По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.
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Общество

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В петербургских поликлиниках заработали пункты забора биоматериала для тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
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Общество

Zara может временно закрыть свои магазины в России

По информации издания, "Зара СНГ", подконтрольная компании Inditex (бренды Zara, Stradivarius, Oysho, Bershka и Pull&bear), не исключила временное закрытие магазинов.
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В России из-за коронавируса вырос спрос на крупы и консервы

Торговые сети и службы доставки продуктов фиксируют рост спроса на макароны, крупы и консервы на фоне новостей о распространении коронавирусной инфекции в России и ослаблении курса рубля.
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Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
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В Коми подтвержден случай заражения коронавирусом

Фото БНК Информация о подтвержденном лабораторном случае заболевания коронавирусной инфекции опубликована на сайте Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба главы Коми.
ИА БНК 09:31
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NVIDIA призвала геймеров присоединиться к борьбе с коронавирусом

Компания призвала геймеров скачать приложение Folding@home. Недавно в нем появились проекты, направленные на борьбу с COVID-19.
Красная весна вчера в 05:16
Общество

Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса на транспорте

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса в аэропортах и на железных дорогах.
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В городе Леграде (Хорватия) началась распродажа домов и земельных участков по цене одной хорватской куны (примерно 11 рублей или 0,15 доллара) в целях увеличения численности населения.
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Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Испанский тренер умер от коронавируса в возрасте 21 года

Тренер юношеского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за коронавируса, сообщает Marca.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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