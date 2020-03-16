Коронавирус
ИзвестияГоликова сообщила о 93 заболевших коронавирусом в России
На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве России по противодействию распространения коронавируса в понедельник, 16 марта.
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Как передает ТАСС, об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на заседании координационного совета при правительстве по противодействию распространения коронавируса.47 новостей08:48
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