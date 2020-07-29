Общество

ИзвестияИзвестияГоликова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах. Об этом в среду, 29 июля, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.
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Власти пообещали провести в сентябре традиционные школьные линейки

РБК07:26

Учебный год в России начнётся 1 сентября в обычном формате

RT на русском07:16

Школьные линейки пройдут в начале нового учебного года, заверила Голикова

Парламентская газета07:14

Учебный год начнется 1 сентября в обычном формате, заявила Голикова

РИА Новости07:05

Голикова: школьные линейки проведут с соблюдением всех противоэпидемических мер

ТАСС07:02

Большинство вузов РФ готовы начать учебный год 1 сентября

Интерфакс07:33

Голикова рассказала о начале нового учебного года в российских школах и вузах

Lenta.ru07:05
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В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом

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Политика

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Происшествия

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Политика

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Общество

Минюст предложил ввести конфискацию серых доходов чиновников

Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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Общество

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Шестьдесят семь лет назад - 29 июля 1953 года - советский истребитель МиГ-17 сбил в воздушном пространстве СССР американский самолет-разведчик RB-50G "Суперфортресс".
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Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
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В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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