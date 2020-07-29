Общество
ИзвестияГоликова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах. Об этом в среду, 29 июля, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.
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Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
Политика
Прилепин подтвердил задержание в Белоруссии бойцов из его батальона
Среди задержанных в Белоруссии россиян есть люди, которые служили на Донбассе в одном батальоне с Захаром Прилепиным.
РБК 09:15
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Путешествия
АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции
В связи с повышенным спросом на поездки в Турцию цены на проживание в отелях выросли, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Коммерсантъ 09:14
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 07:46
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Технологии
Павел Дуров обвинил Apple в завышении цен на гаджеты
В своем Telegram-канале Павел Дуров привел 7 причин, объясняющих почему 30%-ный налог Apple касается каждого пользователя их продукции.
АБН 06:02
Происшествия
Альпинисты сняли женщину с карниза 20 этажа на западе Москвы
На западе Москвы альпинистам удалось снять с карниза 20 этажа женщину, сообщает Агентство "Москва".
Москва 24 10:15
Политика
Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа
Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы.
РИА Новости 08:05
Здоровье
В Петербурге увеличили число коек для больных COVID-19
Санкт-Петербург, 29 июля 2020, 17:39 — REGNUM В Петербурге увеличили резервный фонд коек для больных COVID-19.
REGNUM 10:39
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 10:52
Общество
Журналист Кремлевского пула Колесников женился
Корреспондент издательского дома "Комменсантъ" и журналист Кремлевского пула Андрей Колесников в возрасте 53 лет связал себя узами брака со своей избранницей Дарьей Донской.
ПолитРоссия 10:53
Общество
В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Концепцию повсеместного внедрения алкозамков планирует до конца 2020 года разработать Минпромторг России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:12
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Общество
Собянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве
Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по эпидемической обстановке в стране.
Ведомости 07:54
Технологии
«Одна большая волна»: почему второй волны covid-19, возможно, не существует (The Guardian, Великобритания) (The Guardian)
Как сообщила Всемирная организация здравоохранения, в настоящее время пандемия covid-19 разворачивается «одной большой волной», и нет никаких данных, которые указывали бы на то, что этот вирус имеет сезонный характер, присущий гриппу и другим коронавирусам, вызывающим обычную простуду.
ИноСМИ 08:24
Общество
Следователи отказались открывать адвокатам Сафронова суть обвинений
Следователи, которые ведут дело советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене, отказались разъяснять его адвокатам суть обвинений, пишет «Коммерсантъ».
РБК 10:41
Общество
«Аэрофлот» рассказал о требованиях к прилетающим из-за рубежа
«Обращаем внимание пассажиров, что результаты тестирования на антитела, результаты других видов тестов, за исключением тестов, выполненных методом ПЦР, не могут быть использованы для подтверждения отсутствия заболевания COVID-19 в указанных целях», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:30
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Авто
Lamborghini показала тизеры нового суперкара Squadra Corse V12
Новый суперкар будет называться SCV12 (Squadra Corse V12) и будет основан на Lamborghini Aventador SVJ.
Avtovesti.com 06:07
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
Армия и оружие
В Армии обороны Израиля сообщили об инциденте на границе с Ливаном
ИА Красная Весна 27 июля в 09:36
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа
Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
ToDay News Ufa 02:20
Происшествия
Названы самые популярные схемы мошенничества на дороге
Наиболее распространенный способ мошенничества на дорогах — с помощью детей, сообщается в статье.
РИА Новости 10:09
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ вчера в 06:35