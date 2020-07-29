Общество

ИзвестияИзвестияГоликова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах. Об этом в среду, 29 июля, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.
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Учебный год в России начнётся 1 сентября в обычном формате

RT на русском07:16

Большинство вузов РФ готовы начать учебный год 1 сентября

Интерфакс07:33

Голикова рассказала о начале нового учебного года в российских школах и вузах

Lenta.ru07:05

Голикова сообщила о начале учебного года в школах в сентябре

РИА Новости07:05

Голикова: школьные линейки проведут с соблюдением всех противоэпидемических мер

ТАСС07:02

Учебный год в России начнется 1 сентября

Газета.Ru07:10

Школьные линейки пройдут в начале нового учебного года, заверила Голикова

Парламентская газета07:14
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:01, Ашберн
Происшествия

Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
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Политика

Прилепин подтвердил задержание в Белоруссии бойцов из его батальона

Среди задержанных в Белоруссии россиян есть люди, которые служили на Донбассе в одном батальоне с Захаром Прилепиным.
РБК 09:15
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Происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
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Происшествия

Экс-полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение

РИА Новости 09:21
Путешествия

АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции

В связи с повышенным спросом на поездки в Турцию цены на проживание в отелях выросли, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Коммерсантъ 09:14
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа

Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 07:46
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Экономика

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
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Технологии

Павел Дуров обвинил Apple в завышении цен на гаджеты

В своем Telegram-канале Павел Дуров привел 7 причин, объясняющих почему 30%-ный налог Apple касается каждого пользователя их продукции.
АБН 06:02
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Армия и оружие

США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих

ТАСС 10:37
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Происшествия

Альпинисты сняли женщину с карниза 20 этажа на западе Москвы

На западе Москвы альпинистам удалось снять с карниза 20 этажа женщину, сообщает Агентство "Москва".
Москва 24 10:15
Политика

Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа

Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы.
РИА Новости 08:05
116
Здоровье

В Петербурге увеличили число коек для больных COVID-19

Санкт-Петербург, 29 июля 2020, 17:39 — REGNUM В Петербурге увеличили резервный фонд коек для больных COVID-19.
REGNUM 10:39
Технологии

«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 10:52
2
Общество

Журналист Кремлевского пула Колесников женился

Корреспондент издательского дома "Комменсантъ" и журналист Кремлевского пула Андрей Колесников в возрасте 53 лет связал себя узами брака со своей избранницей Дарьей Донской.
ПолитРоссия 10:53
Общество

В России планируют ввести алкозамки для автомобилей

Концепцию повсеместного внедрения алкозамков планирует до конца 2020 года разработать Минпромторг России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:12
1,7K
Происшествия

Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

RT на русском 10:07
558
Общество

Собянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве

Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по эпидемической обстановке в стране.
Ведомости 07:54
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Технологии

«Одна большая волна»: почему второй волны covid-19, возможно, не существует (The Guardian, Великобритания) (The Guardian)

Как сообщила Всемирная организация здравоохранения, в настоящее время пандемия covid-19 разворачивается «одной большой волной», и нет никаких данных, которые указывали бы на то, что этот вирус имеет сезонный характер, присущий гриппу и другим коронавирусам, вызывающим обычную простуду.
ИноСМИ 08:24
Общество

Следователи отказались открывать адвокатам Сафронова суть обвинений

Следователи, которые ведут дело советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене, отказались разъяснять его адвокатам суть обвинений, пишет «Коммерсантъ».
РБК 10:41
1
Общество

«Аэрофлот» рассказал о требованиях к прилетающим из-за рубежа

«Обращаем внимание пассажиров, что результаты тестирования на антитела, результаты других видов тестов, за исключением тестов, выполненных методом ПЦР, не могут быть использованы для подтверждения отсутствия заболевания COVID-19 в указанных целях», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:30
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
1,8K
Авто

Lamborghini показала тизеры нового суперкара Squadra Corse V12

Новый суперкар будет называться SCV12 (Squadra Corse V12) и будет основан на Lamborghini Aventador SVJ.
Avtovesti.com 06:07
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери

О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
11
Армия и оружие

В Армии обороны Израиля сообщили об инциденте на границе с Ливаном

ИА Красная Весна 27 июля в 09:36
33
Шоу-бизнес

72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа

Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
ToDay News Ufa 02:20
21
Происшествия

Названы самые популярные схемы мошенничества на дороге

Наиболее распространенный способ мошенничества на дорогах — с помощью детей, сообщается в статье.
РИА Новости 10:09
Транспорт

Пассажир упал на рельсы на «фиолетовой» ветке московского метро

Интерфакс 10:31
5
Кино

Universal и сеть кинотеатров AMC договорились о показах «Форсаж 9»

Piter.tv 04:34
3
Политика

Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ вчера в 06:35
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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