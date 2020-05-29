Коронавирус
РИА НовостиГоликова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. Первая группа — когда COVID-19 при жизни или посмертно был подтвержден тестом.
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Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы
На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:35
Общество
В Москве на Петровке, 38 возобновились задержания
Днем в пятницу, 29 мая, в центре Москвы полиция задержала еще нескольких человек, вышедших на одиночные пикеты у здания ГУ МВД на Петровке, 38 в поддержку ранее задержанных коллег.
Московский Комсомолец 08:15
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза вчера в 09:29
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
Армия и оружие
Турция решила действовать против России
В Анкаре решили устроить России расправу в Чёрном море.
Avia.pro 17:31
Происшествия
В США арестовали предполагаемого виновника столкновений в Миннеаполисе
Российская газета 14:41
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
Политика
В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости 16:54
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело 11:31
Политика
Меркель отказалась от очного участия в саммите G7
Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение американского президента Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате, сообщило издание Politico.
Интерфакс 21:03
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия 15:59
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru 21:45
Единоборства
Джон Джонс назвал лжецом президента UFC
Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, отреагировал на слова Дана Уайта, который возложил на него ответственность за неудачные переговоры о поединке с Фрэнсисом Нганну.
FightTime.ru 02:04
Общество
Татьяна Навка погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке
Заместитель гендиректора Transparency International - Россия Илья Шуманов опубликовал в своем Twitter документ, в котором говорится, что супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка погасила ипотеку за свою квартиру в Нью-Йорке.
Znak.com 27 мая в 07:56
Космос
В НАСА сообщили, когда примут решение по запуску Crew Dragon
Первоначально старт планировался на 27 мая, но был перенесен на субботу из-за нестабильной погоды на мысе Канаверал во Флориде, откуда осуществляется запуск.
РИА Новости 21:05
Общество
На ракете «Протон» заменили бракованные комплектующие
В марте гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сказал РИА Новости, что запуск "Экспрессов" отложен из-за необходимости замены некачественных комплектующих в "Протоне", обнаруженных на Байконуре.
РИА Новости 20:17
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia вчера в 08:20
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 17:16
Политика
Посольство России напомнило Вашингтону о выселении индейцев
Напомним, закон о переселении индейцев на необжитые территории был подписан в 1830 году.
Городовой 05:55
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Общество
Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости 10:46
Происшествия
В Липецкой области двое полицейских подставили невиновного
В Липецкой области завершили расследование и направили на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении двоих экс-участковых уполномоченных отдела полиции Краснинского района, обвиняемых в превышения служебных полномочий и незаконном сбыте наркотиков (ч. 1 ст. 286, п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
Обозреватель Врн 12:57
Общество
Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер
РИА Новости 09:15
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 14 июня
«Таймырский телеграф» – Сегодня губернатор Красноярского края Александр Усс принял решение продлить режим самоизоляции до 14 июня.
Таймырский телеграф 06:14
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31