Коронавирус
РИА НовостиГоликова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. Первая группа — когда COVID-19 при жизни или посмертно был подтвержден тестом.
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Шоу-бизнес
Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ
По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал 06:34
Наука
Обнаружен вред электронных сигарет для полости рта
Во время очередного исследования эксперты обнаружили, что все виды электронных сигарет негативно влияют на здоровье полости рта.
Evo-rus.com 03:14
Общество
В Бурятии до конца июня продлили режим ограничительных мер
Власти Бурятии продлили до 30 июня действие ограничительных мер, введенных в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции.
Российская газета 12:44
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 13:00
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Политика
Путину доверяют 59% граждан России — ФОМ
Москва, 29 мая 2020, 12:33 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доверяют 59% граждан страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).
REGNUM 05:33
Политика
Россия и США договорились о контроле за ядерными материалами для переработки в РФ
В 2019 году «Росатом» и Минэнерго США подписали соглашение о порядке учета и контроля ядерных материалов, подлежащих переработке в России по контрактам с третьими странами.
Коммерсантъ 19:52
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса в России
Сохранение ограничительных мер, которые необходимы для соблюдения социальной дистанции, позволит предотвратить новую вспышку COVID-19.
РИА Новости 19:42
Игры
Уже 4 июня Sony собирается презентовать игры для PlayStation 5
Поздним вечером 4 июня (23 часа мск) компания Sony начнет трансляцию мероприятия, посвященного новому этапу развития компьютерных игр, на котором представят приложения для PS5.
Faktom 13:57
Футбол
Широков: «Якин даже на тренера не был похож»
Экс-хавбек "Спартака" Роман Широков негативно высказался в адрес бывшего рулевого "красно-белых" Мурата Якина.
Soccer.ru 10:42
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело 11:31
Общество
В Госдуме предложили ограничить круг получателей детских пособий
Депутаты Госдумы разработали законопроект, в котором предлагается ограничить право родителей, которые не живут с ребенком и не ухаживают за ним, получать пособия на ребенка.
Rambler News Service 06:06
Общество
В России пляжи откроют не раньше 1 июля
В целом, по словам Дегтярева, пляжный сезон в РФ может начаться с 1 июля.
Кривое-зеркало.ру 03:43
Гаджеты
Какие функции пропали из ОС с выходом свежей версии Windows 10
Приложение обмена сообщениями стало бесполезным со смертью Windows 10 Mobile, и его удаление из операционной системы совершенно естественно.
Evo-rus.com 10:32
Политика
Захарова прокомментировала решение США прекратить отношения с ВОЗ
В пятницу Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС 16:54
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings вчера в 02:45
Шоу-бизнес
Эдуард Успенский отправил онкобольную жену в секту
Paparazzi.ru 15:35
Политика
Меркель не согласилась на очное участие в саммите G7 в Вашингтоне
Канцлер Германии Ангела Меркель пока что не согласна на очное участие в саммите G7, которое предложил президент США и устроитель саммита Дональд Трамп, сообщила газета Politico со ссылкой на правительство Германии.
РИА Новости 19:49
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
Российская газета 03:15
Технологии
На ракете «Протон» заменили бракованные комплектующие
Допущенный в 2015-2016 годах брак на ракете "Протон-М" устранён, изделие готово к запуску телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103".
РИА Новости 20:17
Общество
В Москве у управления МВД второй день подряд продолжились задержания
На пикетах у здания управления МВД по Москве уже вторые сутки проходят пикеты в поддержку арестованного на 15 суток журналиста и активиста Ильи Азара.
РБК 10:12
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем
Издание отмечало, что в результате может сорваться 30-летний контракт между Россией и Китаем на поставку газа.
РБК вчера в 14:19
Экономика
Взыскание налоговой задолженности будет приостановлено до 1 июля
Налоговая служба заявила о продлении приостановления применения мер взыскания задолженности до 1 июля 2020 года (письмо ФНС России от 26 мая 2020 г. № ЕД-20-8/71@).
Гарант 02:41
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
33-летняя актриса Настасья Самбурская сделала короткую стрижку и сменила цвет волос, сообщает vokrug.tv.Звезда телесериала «Универ» — яркая брюнетка, удивила своих поклонников сменой имиджа.
Вестник 05:31
Общество
Все правительство Сахалина проверят на коронавирус
Тестирование на коронавирус пройдут члены правительства Сахалинской области из-за сотрудника Росгвардии, у которого выявили коронавирус, сообщает ТАСС.
SakhaNews 07:52