Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГоликова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы

Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. Первая группа — когда COVID-19 при жизни или посмертно был подтвержден тестом.
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Голикова рассказала об учёте связанной с коронавирусом смертности

RT на русском15:15

Голикова: в апреле в РФ умерли 1 675 человек от причин, прямо связанных с коронавирусом

ТАСС14:48

Голикова заявила о разделении умерших с коронавирусом на группы

РБК13:09

Причины смертей от коронавируса в России поделили на пять групп

Комсомольская правда13:15

Что произошло за день: пятница, 29 мая

Интерфакс14:13

Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы

РИА Новости13:15

Голикова заявила, что причины смертности от COVID разделили на группы

РЕН ТВ12:46
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По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
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Власти Бурятии продлили до 30 июня действие ограничительных мер, введенных в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
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В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

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Федерер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира

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Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
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Политика

Путину доверяют 59% граждан России — ФОМ

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REGNUM 05:33
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Политика

Россия и США договорились о контроле за ядерными материалами для переработки в РФ

В 2019 году «Росатом» и Минэнерго США подписали соглашение о порядке учета и контроля ядерных материалов, подлежащих переработке в России по контрактам с третьими странами.
Коммерсантъ 19:52
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Общество

Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса в России

Сохранение ограничительных мер, которые необходимы для соблюдения социальной дистанции, позволит предотвратить новую вспышку COVID-19.
РИА Новости 19:42
Игры

Уже 4 июня Sony собирается презентовать игры для PlayStation 5

Поздним вечером 4 июня (23 часа мск) компания Sony начнет трансляцию мероприятия, посвященного новому этапу развития компьютерных игр, на котором представят приложения для PS5.
Faktom 13:57
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Футбол

Широков: «Якин даже на тренера не был похож»

Экс-хавбек "Спартака" Роман Широков негативно высказался в адрес бывшего рулевого "красно-белых" Мурата Якина.
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США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

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Общество

В Госдуме предложили ограничить круг получателей детских пособий

Депутаты Госдумы разработали законопроект, в котором предлагается ограничить право родителей, которые не живут с ребенком и не ухаживают за ним, получать пособия на ребенка.
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Общество

В России пляжи откроют не раньше 1 июля

В целом, по словам Дегтярева, пляжный сезон в РФ может начаться с 1 июля.
Кривое-зеркало.ру 03:43
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Какие функции пропали из ОС с выходом свежей версии Windows 10

Приложение обмена сообщениями стало бесполезным со смертью Windows 10 Mobile, и его удаление из операционной системы совершенно естественно.
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Захарова прокомментировала решение США прекратить отношения с ВОЗ

В пятницу Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
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Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
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Эдуард Успенский отправил онкобольную жену в секту

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Меркель не согласилась на очное участие в саммите G7 в Вашингтоне

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В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

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На ракете «Протон» заменили бракованные комплектующие

Допущенный в 2015-2016 годах брак на ракете "Протон-М" устранён, изделие готово к запуску телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103".
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В Москве у управления МВД второй день подряд продолжились задержания

На пикетах у здания управления МВД по Москве уже вторые сутки проходят пикеты в поддержку арестованного на 15 суток журналиста и активиста Ильи Азара.
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В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане

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«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем

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РБК вчера в 14:19
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Экономика

Взыскание налоговой задолженности будет приостановлено до 1 июля

Налоговая служба заявила о продлении приостановления применения мер взыскания задолженности до 1 июля 2020 года (письмо ФНС России от 26 мая 2020 г. № ЕД-20-8/71@).
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Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой

33-летняя актриса Настасья Самбурская сделала короткую стрижку и сменила цвет волос, сообщает vokrug.tv.Звезда телесериала «Универ» — яркая брюнетка, удивила своих поклонников сменой имиджа.
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Общество

Все правительство Сахалина проверят на коронавирус

Тестирование на коронавирус пройдут члены правительства Сахалинской области из-за сотрудника Росгвардии, у которого выявили коронавирус, сообщает ТАСС.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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