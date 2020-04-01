Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГоликова сообщила о росте заболевания коронавирусом за сутки на 18,8%

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что сегодня заболеваемость новой коронавирусной инфекцией зафиксирована в 75 регионах страны.
Читать в источнике
Комментировать373

Подробнее о событии

Голикова объяснила Путину, почему нужно продлить карантин в стране

НГС.Кемерово12:39

Заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в России за сутки на 18,8%

ТАСС12:16

В России число заразившихся коронавирусом увеличилось на 18,8% за сутки

Известия12:25

Голикова объяснила Путину, почему нужно продлить карантин в стране

НГС5512:39

Голикова назвала Петербург одним из лидеров по уровню заболеваемости COVID-19. Она тоже рекомендует продлить нерабочую неделю

Фонтанка.Ру12:11

Голикова сообщила о росте заболевания коронавирусом за сутки на 18,8%

Московский Комсомолец12:07

Голикова: в России превалируют завозные случаи заболевания COVID-19

РИА Новости12:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 19:40, Ашберн
Общество

ВОЗ: число зараженных коронавирусом скоро достигнет миллиона

Число зараженных коронавирусом COVID-19 достигнет миллиона в ближайшие дни, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ 16:24
Общество

Три пациента с коронавирусом скончались в Москве

В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 18:06
Здоровье

Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала "МК", как мог заразиться коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РИА Новости 15:24
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Шоу-бизнес

Елена Степаненко обещает поднять россиянам настроение новым шоу

Bimru.ru вчера в 11:14
Политика

Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

Минобороны РФ направило в США второй борт ВКС России с грузом гуманитарной помощи.
BFM.ru вчера в 21:44
Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров

Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Тарантас Ньюс 30 марта в 11:46
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости 12:16
Здоровье

В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции

В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
Российская газета 14:40
Армия и оружие

Посол Белоруссии рассказал об отношениях Минска с Россией и США

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко в интервью «Российской газете» заявил, что активизация отношений Белоруссии с Соединёнными Штатами никак не мешает союзническим отношениям Минска и Москвы.
RT на русском 19:32
Общество

На 60 добровольцах испытают вакцину от коронавируса в России

В ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о том, что в стране пройдут доклинические испытания вакцины от вируса нового типа COVID-19 до 22 июня 2020 года.
Live24 13:10
Общество

ООН, ВТО и ВОЗ предупредили о мировом продовольственном кризисе

«Неуверенность относительно доступности продовольствия может вызвать ограничения на экспорт, что создаст нехватку (продовольственных товаров) на глобальных рынках», – говорится в их совместном заявлении.
Взгляд.ру 14:20
Технологии

Huawei увеличила закупки американских технологий, несмотря на санкции

Китайская Huawei Technologies в прошлом году увеличила расходы на американские технологии на 70%, несмотря на включение компании в черный список в США.
Интерфакс вчера в 09:26
Общество

Шесть регионов России отказались от режима самоизоляции

Шесть из 85 регионов России не стали пока в рамках борьбы с распространением коронавируса вводить режим жесткого карантина для своих жителей, 1 апреля сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 16:29
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости 10:25
Общество

Минтруда Чувашии пояснило, должны ли платить в двойном размере на этой неделе

Какие: Работающие жители Чувашии интересуются, полагается ли им надбавка за работу в "нерабочую" для всей страны неделю.
PRO Город Чебоксары 14:00
Энергетика

Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле

Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Газета.Ru 13:55
Политика

Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Газета.Ru 18:20
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить нерабочую неделю в России

Количество нерабочих дней должно быть увеличено, потому что инкубационный период COVID-19 составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Daily Storm 12:25
Футбол

Дзюба: ничего общего с Малафеевым иметь не хочу и никому не советую

Ничего общего с Малафеевым иметь не хочу и никому не советую.
Metaratings 14:48
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Общество

В России упростили правила техосмотра автомобилей

Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Дождь 01:39
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Политика

Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:26
Армия и оружие

В ОАК рассказали об истории создания названия истребителя Су-57

Разработчики из объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) рассказали, как появилось название истребителя 5-го поколения и почему оно имеет цифры 5 и 7. Как сообщает МедиаПоток, ОАК раскрыла секрет названия истребителя Су-57 в своем корпоративном журнале «Горизонт».
МедиаПоток вчера в 08:45
Происшествия

СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми

Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
RT на русском 19:16
Общество

Поезд из Уханя провезет через Россию в Европу маски

Евразийский железнодорожный альянс сообщил, что первый поезд из Уханя после восстановления железнодорожных перевозок направится транзитом через территорию Казахстана, России и Белоруссии в Европу с грузом масок.
Московский Комсомолец 10:57
Общество

Производители сигарет остановили российские фабрики

Остановка работы крупнейших российских производителей сигарет может привести к недополученным поступлениям в бюджет в размере 10 млрд рублей в неделю, сказала Гуськова.
Интерфакс 12:23
Кино

Трейлер 4 сезона «Рика и Морти» раскрыл дату выхода новых серий

Дни24 11:50
Технологии

Над Арктикой впервые появилась озоновая дыра

Над Арктикой образовалась огромная озоновая дыра площадью в шесть миллионов квадратных километров.
Российская газета 08:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное