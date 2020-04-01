Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что сегодня заболеваемость новой коронавирусной инфекцией зафиксирована в 75 регионах страны.

Голикова сообщила о росте заболевания коронавирусом за сутки на 18,8%

Общество Три пациента с коронавирусом скончались в Москве В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.

Здоровье Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала "МК", как мог заразиться коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.

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Политика Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.

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Технологии Huawei увеличила закупки американских технологий, несмотря на санкции Китайская Huawei Technologies в прошлом году увеличила расходы на американские технологии на 70%, несмотря на включение компании в черный список в США.

Общество Шесть регионов России отказались от режима самоизоляции Шесть из 85 регионов России не стали пока в рамках борьбы с распространением коронавируса вводить режим жесткого карантина для своих жителей, 1 апреля сообщает ТАСС.

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Энергетика Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.

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