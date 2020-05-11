Коронавирус
ИзвестияГоликова сообщила о снижении темпов прироста случаев коронавируса
«Снижение составило 4,9 раза за прошедший период и по состоянию на 11 мая 2020 года темп прироста составил 5,6%», — приводит слова Голиковой «Интерфакс». Она отметила, что заболеваемость в России началась во второй половине марта, при этом коронавирус в основном был с завезен из стран Европы.
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Общество
В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции
По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com 09 мая в 10:33
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 09:41
Авто
Названы отличия предпочтений российских и европейских автомобилистов
На рынке России же бестселлером Volkswagen является Polo седан, который был разработан специально для нашей страны и в Европе не продаётся.
Тарантас Ньюс 11:50
Шоу-бизнес
Влад Соколовский заразился коронавирусом
В финале послания 28-летний Соколовский заявил, что будет держать публику в курсе и рассказывать обо всех шагах.
StarHit.ru 11:31
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Хоккей
ИИХФ может поменять местами Россию и Канаду в группах на ЧМ-2021
Международная федерация хоккея (ИИХФ) поменяет местами в группах на ЧМ-2021 года сборные России и Канады.
Матч ТВ 11:04
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
Политика
Путин призвал Россию пройти между Сциллой и Харибдой
Россия должна пройти между Сциллой и Харибдой, заявил в ходе совещания президент России Владимир Путин.
Московский Комсомолец 09:30
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Экономика
Путин объявил о списании налогов малому и среднему бизнесу
ИП и компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей полностью спишут налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал.
Profibeer.ru 10:29
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Авто
Названы иностранные авто войны, превратившиеся в отечественные модели
Благодаря многим иностранным решениям удалось развить транспортную промышленность СССР.
Дни24 00:00
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери
Голливудская звезда Брэдли Купер провел международный День матери вместе с экс-возлюбленной Ириной Шейк, сообщило зарубежное издание Daily Mail.
iReactor 11:10
Хоккей
Финский ТПС подписал вратаря «Салавата» Кареева
Голкипер Андрей Кареев стал игроком ТПС. Контракт хоккеиста с финским клубом рассчитан на один год.
Sports.ru 10:35
Культура
В Кремниевой долине 19 из 20 стартаперов не вернули деньги инвесторам
95 процентов стартапов, которые в долине начинаются — банкроты, заявил известный российский предприниматель, совладелец корпорации Технониколь, Игорь Рыбаков 10 мая на своем youtube-канале, комментируя фильм Юрия Дудя об IT-столице мира.
ИА Красная Весна 12:28
Общество
Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
Политика
Губернатор Воронежской области прокомментировал послание президента
Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал сегодняшнее большое послание президента РФ к гражданам в связи с коронавирусом.
Гудвилл.онлайн 10:49
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом на UFC 249
В главном бою соревнований американец Тони Фергюсон встретился с соотечественником Джастином Гэтжи.
Vprognoze.ru вчера в 03:48
Футбол
Андрей Федун: «С братом все нормально. Идет на поправку»
Брат владельца «Спартака» Леонида Федуна Андрей рассказал о состоянии функционера, госпитализированного на прошлой неделе с коронавирусом.
Бомбардир.ру 08:34
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Политика
Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней
Введенный в конце марта всеобщий режим нерабочих дней завершится 12 мая, сообщил президент Владимир Путин на совещании с Правительством РФ по теме пандемии COVID-19.
Экономика сегодня 09:14
Общество
В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим
Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
REGNUM 08:44
Политика
«Помните дни, когда мы не работали, но работали?»: подборка мемов с последнего обращения президента
Постоянные зрители президентских «стримов» уже начали привыкать к регулярному ликбезу, но здесь гуглить пришлось даже самым просвещённым.
Новости Архангельска 29.ru 12:22
Общество
Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год
Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году.
Интерфакс 10:55
Игры
Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI
Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
CyberSport.ru 10:56
Общество
В Москве и области задержали более 1,2 тысячи нарушителей самоизоляции
"С начала майских праздников сотрудниками Росгвардии при самостоятельном несении службы задержано более 1,2 тысячи нарушителей режимно-ограничительных мер", - рассказали в пресс-службе.
РИА Новости 12:25
Общество
Минпросвещения рассказало о требованиях по проведению ЕГЭ
Правила проведения Единого государственного экзамена в условиях распространения COVID-19 разработали Министерство просвещения РФ и Роспотребнадзор, об этом сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
Политическая Экспертиза вчера в 08:48
Политика
Еврокомиссия может ввести санкции против Германии
Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета.Ru 06:15
Авто
В Сети появились первые изображения кроссовера Skoda Enyaq
Дизайнеры "Колёса.ру" представили свое видение серийной версии электрокроссовера Skoda Enyaq, который выйдет на рынок в 2021 году.
Новые автомобили 01:39
Политика
Власти США намерены обвинить КНР в попытках украсть данные о вакцине
Ведомства планируют публично обвинить хакеров из Китая в попытках получить доступ к информации об американских разработках вакцины от коронавируса.
News.ru 11:36