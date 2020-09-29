Шойгу назвал число уничтоженных боевиков в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу в статье для газеты «Красная звезда» заявил, что за время российской военной операции в Сирии было уничтожено более 133 тыс. террористов, в том числе 4,5 тыс. выходцев из стран СНГ.