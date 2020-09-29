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Голикова сообщила о суточном приросте случаев коронавируса в РФ

На территории России суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа вырос в 1,7 раза. Об этом 29 сентября на совещании президента страны Владимира Путина с членами кабинета министров заявила вице-премьер Татьяна Голикова.В источнике
Татьяна Голиковароссийский экономист
При этом несколько увеличилось — с восьми до 11 — количество регионов страны, где показатель среднесуточного прироста составляет больше 1%
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Комсомольская правда

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России вырос в 1,7 раза

Комсомольская правдавчера в 11:17
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РЕН ТВвчера в 08:36
Газета.Ru

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Газета.Ruвчера в 08:51
Lenta.ru

Голикова рассказала о росте заболеваемости COVID-19 среди детей

Lenta.ruвчера в 08:51
RT на русском

Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в России вырос в 1,7 раза

RT на русскомвчера в 08:41
ТАСС

Школьники Москвы уйдут на каникулы, 90% коек заняты. Главное о коронавирусе за 29 сентября

ТАССвчера в 12:09
РИА Новости

Голикова оценила темпы роста заболеваемости COVID-19 у пожилых и детей

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