Голикова сообщила о суточном приросте случаев коронавируса в РФ
На территории России суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа вырос в 1,7 раза. Об этом 29 сентября на совещании президента страны Владимира Путина с членами кабинета министров заявила вице-премьер Татьяна Голикова.В источнике
При этом несколько увеличилось — с восьми до 11 — количество регионов страны, где показатель среднесуточного прироста составляет больше 1%
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Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России вырос в 1,7 раза
Комсомольская правдавчера в 11:17