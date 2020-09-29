Голикова сообщила о суточном приросте случаев коронавируса в РФ
На территории России суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа вырос в 1,7 раза. Об этом 29 сентября на совещании президента страны Владимира Путина с членами кабинета министров заявила вице-премьер Татьяна Голикова.В источнике
Также хочу отметить, что показатель распространения коронавирусной инфекции, так называемый коэффициент репродукции, составляет сегодня по России 1,1. Это значит, что он повысился по сравнению с трехнедельным периодом времени назад. И сегодня только 41 регион имеет этот показатель ниже единицы.
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