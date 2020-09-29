Также хочу отметить, что показатель распространения коронавирусной инфекции, так называемый коэффициент репродукции, составляет сегодня по России 1,1. Это значит, что он повысился по сравнению с трехнедельным периодом времени назад. И сегодня только 41 регион имеет этот показатель ниже единицы.