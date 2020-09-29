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Голикова сообщила о суточном приросте случаев коронавируса в РФ

На территории России суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа вырос в 1,7 раза. Об этом 29 сентября на совещании президента страны Владимира Путина с членами кабинета министров заявила вице-премьер Татьяна Голикова.В источнике
Татьяна Голиковароссийский экономист
Также хочу отметить, что показатель распространения коронавирусной инфекции, так называемый коэффициент репродукции, составляет сегодня по России 1,1. Это значит, что он повысился по сравнению с трехнедельным периодом времени назад. И сегодня только 41 регион имеет этот показатель ниже единицы.
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