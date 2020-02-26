Общество
Газета.RuРоссия из-за коронавируса ограничит авиасообщение с Южной Кореей
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта из-за коронавируса Россия временно ограничит авиасообщение с Южной Кореей. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Экономика
Bloomberg узнал об отстранении от работы трейдера БКС после жалобы
BCS Global Markets (входит в группу БКС) отстранила от работы главу по торговле акциями в лондонском офисе компании бывшего главного трейдера «Ренессанс Кэпитал» Алексея Бачурина, который пришел на работу туда пять месяцев назад, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трех собеседников, знакомых с ситуацией.
Армия и оружие
Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха
Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
Политика
Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Хоккей
Илья Ковальчук перешел в «Вашингтон»
Общество
В Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Минздрав Грузии зафиксировал первый в республике случай заражения новым типом коронавируса, передает РИА Новости.
Здоровье
В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса
В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с отслеживанием передачи инфекции, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Армия и оружие
Global Research: Хиллари Клинтон планировала свержение Асада в интересах Израиля
Клинтон, занимая пост госсекретаря при администрации Барака Обамы, действовала в интересах Израиля.
Политика
В «Единой России» опровергли планы о смене лидера и названия
Ранее в прессе появились сообщения о том, что к выборам в Госдуму в 2021 году партия планирует объединиться с ОНФ и убрать из названия слово «единая».
Происшествия
Поиски пропавших в море школьников в Сочи приостановили
Спасатели 26 февраля приостановили поиски пропавших в акватории Черного моря двух восьмиклассников.
Армия и оружие
Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля
Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля. Закладка кораблей будет приурочена к 75-летию Победы в ВОВ.
Общество
В Минздраве Украины сообщили результаты тестов эвакуированных из Китая
Первые результаты тестов на коронавирус эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев отрицательные, заявил в среду замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко.
Футбол
Адиль Рами: «Сочи» может стать российским аналогом «Монако»
Рами присоединился к клубу из Краснодарского края 21 февраля на правах свободного агента.
Экономика
Минприроды предложило бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров
Механизм РОП создан в целях стимулирования бизнеса к утилизации товаров и их упаковки после использования.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Происшествия
В Элисте в многоквартирном доме произошел хлопок газа
Энергетика
Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть
Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
Космос
NASA просит разработать сенсор для механического ровера для полета на Венеру
Кино
Маколей Калкин появится в «Американской истории ужасов»
Известный актер Маколей Калкин сыграет роль в десятом сезоне сериала «Американская история ужасов».
Космос
У Земли появился второй спутник
Земля получила второй естественный спутник.
Армия и оружие
Необычные тульские РСЗО «Град» замечены в Таджикистане
На мероприятиях, посвященных 27-й годовщине Вооруженных сил Таджикистана, прошедших накануне, были замечены РСЗО "Град", разработанные в Туле.
Происшествия
Поджегший себя у офиса Зеленского мужчина получил ожоги легкой степени
Мужчина, который поджег себя у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, получил ожоги легкой степени.
Гаджеты
Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта
5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
Футбол
Матч за бронзу Кубка ФНЛ отменили из-за того, что «КАМАЗ» покинул сборы
Матч за третье место Кубка ФНЛ, в котором должны были сыграть «КАМАЗ» и «Шинник», отменен.
Общество
Принц Гарри вернулся в Великобританию без супруги и сына
Принц Гарри прибыл в шотландский Эдинбург без супруги Меган Маркл и сына Арчи.
Авто
Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах
Продажи новой версии Газели ожидаются в начале следующего года.