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Экономика Bloomberg узнал об отстранении от работы трейдера БКС после жалобы BCS Global Markets (входит в группу БКС) отстранила от работы главу по торговле акциями в лондонском офисе компании бывшего главного трейдера «Ренессанс Кэпитал» Алексея Бачурина, который пришел на работу туда пять месяцев назад, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трех собеседников, знакомых с ситуацией.

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Политика В «Единой России» опровергли планы о смене лидера и названия Ранее в прессе появились сообщения о том, что к выборам в Госдуму в 2021 году партия планирует объединиться с ОНФ и убрать из названия слово «единая».

Общество В Минздраве Украины сообщили результаты тестов эвакуированных из Китая Первые результаты тестов на коронавирус эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев отрицательные, заявил в среду замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко.