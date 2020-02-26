Общество

Газета.RuГазета.RuРоссия из-за коронавируса ограничит авиасообщение с Южной Кореей

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта из-за коронавируса Россия временно ограничит авиасообщение с Южной Кореей. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Lenta.ru 02:32
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Поиски пропавших в море школьников в Сочи приостановили

Спасатели 26 февраля приостановили поиски пропавших в акватории Черного моря двух восьмиклассников.
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Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля

Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля. Закладка кораблей будет приурочена к 75-летию Победы в ВОВ.
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У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус

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В Минздраве Украины сообщили результаты тестов эвакуированных из Китая

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Механизм РОП создан в целях стимулирования бизнеса к утилизации товаров и их упаковки после использования.
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В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
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Необычные тульские РСЗО «Град» замечены в Таджикистане

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Мужчина, который поджег себя у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, получил ожоги легкой степени.
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Матч за третье место Кубка ФНЛ, в котором должны были сыграть «КАМАЗ» и «Шинник», отменен.
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Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах

Продажи новой версии Газели ожидаются в начале следующего года.
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