Экономика
ВедомостиПравительство индексирует маткапитал впервые за пять лет
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Игры
В сеть выложили «скриншоты» ожидаемой игры GTA 6
Пользователи форума Reddit обсуждают изображения, которые, как было заявлено, являются скриншотами из игры GTA 6. Их на популярную интернет-площадку загрузил один из пользователей.
REGNUM 08:17
Футбол
«Лион» упустил победу в матче с «Амьеном»
Футболисты «Амьена» в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции сыграли вничью с «Лионом».
ProstoProSport 16:42
Шоу-бизнес
Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 15:43
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
В ЗАГС пара прибыла на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".
Газета.Ru 15:01
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
Культура
Новой «Мисс Украина» стала харьковчанка Паша
Победительницей конкурса «Мисс Украина — 2019» стала Маргарита Паша из Харькова.
Украина.ру 04:49
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 07:35
Футбол
«Мальорка» и «Атлетик» сыграли вничью
Спорт-Экспресс 17:03
Футбол
Томас Цорн, интервью: «Спартак», Кононов, Черчесов, Крал, Шюррле, Тиль
В первой части интервью Томас Цорн объяснял, почему не будет приглашать Массимо Карреру на матчи «Спартака», а также начал разговор о важности Андре Шюррле для строительства новой команды.
Чемпионат 13:00
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
Проживающий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который был причастен к утечке секретных данных американских спецслужб в 2013 году, рассказал, что тайно женился.
Газета.Ru 16:59
Авто
Toyota снизила цену одной комплектации кроссовера Toyota RAV4
Tvoe-avto.com вчера в 04:04
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
RT на русском вчера в 11:53
Наука
Тело человека продолжает двигаться после смерти, доказали ученые
Австралийская исследовательница доказала, что тело человека способно перемещаться в течение более года после смерти.
Южный Федеральный 12:33
Игры
Коллекцию Endless Space отдают бесплатно в магазине Humble
В онлайновом магазине Humble стартовала очередная раздача. На этот раз временно бесплатной стала Endless Space: Collection.
Игромания.ру вчера в 15:29
Происшествия
В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек
Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.
BFM.ru 13:10
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Авто
Представлен модернизированный внедорожник «Соболь 4х4»
Горьковский автозавод в рамках прошедшей выставки Comtrans 2019 представил модернизированный внедорожник «Соболь 4х4».
Автостат 01:01
Армия и оружие
ЦПВС: в лагерь «Эр-Рукбан» не пустили автобусы для эвакуации людей
В ЦПВС вновь призвали американское командование в зоне «Эт-Танф» оказать воздействие и содействовать эвакуации беженцев структурами ООН.
RT на русском 15:32
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов
Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.
RuNews24.ru 05:20
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Политика
Помпео собрался заменить Болтона на посту советника по нацбезопасности
Стало известно, что занять место Джона Болтона на посту советника президента США по вопросам нацбезопасности может Майк Помпео.
Новостной фронт вчера в 01:57
Армия и оружие
Украина снова решила купить у США противотанковые комплексы Javelin
Минобороны Украины планирует в 2019 году снова купить у США противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракеты к ним.
Известия 06:42
Происшествия
В Армении освободили подозреваемого в убийстве российского спецназовца
Московский Комсомолец 07:51
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07