Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году планируется увеличить на 4,7%, в 2023 году — на 5,8%. Об этом 31 марта на церемонии подписания соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством на 2021 – 2023 годы сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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С чего всё началось МРОТ в России в 2022 году может вырасти на 4,7% Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), по предварительным расчетам, вырастет на 4,7% в 2022 году и на 5,8% в 2023 году. Это будет зависеть от ситуации в экономике, сообщила в среду вице-премьер России Татьяна Голикова. ТАСС 08:10