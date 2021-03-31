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Известия

Голикова сообщила о росте МРОТ на 4,7% в 2022 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году планируется увеличить на 4,7%, в 2023 году — на 5,8%. Об этом 31 марта на церемонии подписания соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством на 2021 – 2023 годы сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.В источнике
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МРОТ в России в 2022 году может вырасти на 4,7%

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), по предварительным расчетам, вырастет на 4,7% в 2022 году и на 5,8% в 2023 году. Это будет зависеть от ситуации в экономике, сообщила в среду вице-премьер России Татьяна Голикова.
ТАСС08:10

Подробнее о событии

Правительство планирует в 2022 году увеличить МРОТ на 4,7%

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Голикова спрогнозировала рост МРОТ в 2022 и 2023 годах

ПРАЙМ08:30

Голикова сообщила о росте МРОТ в 2022-23 годах

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Голикова анонсировала увеличение МРОТ в 2022 году на 4,7%

Москва 2408:20

МРОТ в России в 2022 году может вырасти на 4,7%

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МРОТ в России вырастет на 4,7% в 2022 году

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