Коронавирус
News.ruГоликова спрогнозировала рост смертности от коронавируса в мае
Показатель смертности из-за коронавируса серьёзно вырастет в мае. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, система здравоохранения в России выдержала испытание эпидемией, несмотря на масштаб пандемии.
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Происшествия
Фигурантам дела об убийстве Шеремета изменили формулировку подозрения
Всем троим подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета изменили формулировку подозрения, теперь организаторы неизвестны, сообщил адвокат Андрея Антоненко Леонид Маслов.
РИА Новости 06:52
Армия и оружие
В небе Ливии появились российские истребители из Сирии
В Ливии были замечены российские истребители, летящие по направлению из Сирии.
Национальная служба новостей 04:32
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Lenta.ru вчера в 10:38
Политика
Путин понадеялся не стать пациентом с коронавирусом
Президент России Владимир Путин не планирует заражаться коронавирусом и ложиться в больницу.
Lenta.ru 09:42
Происшествия
Пассажирский самолет разбился в Пакистане
По информации телеканала Dunya News, самолет "Пакистанских авиалиний" (Pakistan International Airlines, PIA) разбился рядом с аэропортом Джинна в городе Карачи 22 мая, передает РИА Новости.
Инфорос 06:59
Происшествия
В спецоперации против боевиков в Дагестане пострадал силовик
Один сотрудник правоохранительных органов получил ранение в ходе спецоперации по нейтрализации боевиков в Дагестане.
Российская газета 09:05
Общество
Собянин заявил о необходимости сохранить жесткую самоизоляцию в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице необходимо сохранять жесткие меры самоизоляции и пропускной режим.
РБК 09:05
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Происшествия
Жителю Волгограда предъявили обвинение за фото нациста в День Победы
Волгоград, 22 мая 2020, 15:02 — REGNUM Обвинение в реабилитации нацизма предъявлено жителю Волгограда.
REGNUM 08:02
Общество
Карантин продлевается до 6 июня в Краснодарском крае
На заседании оперштаба, которое прошло сегодня под председательством губернатором Краснодарского края Вениамина Кондратьева, принято решение о продлении карантина.
Приазовские степи вчера в 06:50
Футбол
Нападающий «Урала» Погребняк заразился коронавирусом
Российский нападающий футбольного клуба "Урал" Павел Погребняк сдал положительный тест на наличие коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 04:25
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Здоровье
Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области
Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com вчера в 13:35
Экономика
Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
Российская газета 05:40
Политика
Медведев раскритиковал выход США из Договора по открытому небу
«Объявленное Вашингтоном решение о предстоящем выходе из Договора по открытому небу (ДОН) стало очередным шагом США на пути разрушения создававшейся десятилетиями архитектуры международной безопасности», — написал Медведев на своей странице в «ВКонтакте».
Rambler News Service 09:50
Путешествия
Отельеры рассказали, как будут принимать туристов в Турции летом-2020
Комсомольская правда 07:24
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории Евровидения
Клип российской группы Little Big на песню "UNO" стал самым быстрорастущим в истории YouTube канала Евровидения-2020, говорится на официальном сайте песенного конкурса.
Радио Sputnik вчера в 12:07
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Общество
Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию
По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому.
REGNUM 02:29
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о гражданах РФ
Госдума сегодня, 21 мая, приняла закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 07:16
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Наука
Опубликована первая карта «зеленого снега» в Антарктиде
Исследователь Эндрю Грей, который принимал участие в составлении карты "зеленого снега", заявил, что данное явление особо заметно в местах обитания птиц и млекопитающих.
NewInform вчера в 06:58
Технологии
Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови
Как известно, компания Xiaomi готовит к выпуску «умный» браслет Mi Band 5, предназначенный для отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма.
3DNews 07:38
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели в полную боевую готовность Народную милицию
В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках привели в высшую боевую готовность силы Народной милиции.
Росбалт 20 мая в 13:56
Игры
Игроки жалуются на графику в Call of Duty: Modern Warfare
В Сети появились сообщения, согласно которым в последнее время графика в Call of Duty: Modern Warfare значительно ухудшилась с момента релиза.
Vevby.ru 20 мая в 04:58