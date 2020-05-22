Показатель смертности из-за коронавируса серьёзно вырастет в мае. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, система здравоохранения в России выдержала испытание эпидемией, несмотря на масштаб пандемии.

Голикова спрогнозировала рост смертности от коронавируса в мае

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