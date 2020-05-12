Коронавирус
ИзвестияГоликова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова 12 мая.
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Происшествия
16 сотрудников птицефабрики заразились коронавирусом в Старом Осколе
В Старом Осколе коронавирус подтвердился ещё у 16 сотрудников «Куриного царства», рассказала замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова.
Kursk.com 09:31
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
Общество
Организаторы «Бессмертного полка онлайн» рассказали о хакерских атаках
Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» передадут в Следственный комитет РФ список ip-адресов, с которых в День Победы были попытки отправить анкеты с фотографиями офицеров вермахта, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:33
Авто
Новый Mercedes-Benz S-класса раскрыли снаружи и внутри до премьеры
Компания Mercedes-Benz вовсю готовится к дебюту седана S-класса нового поколения с индексом W223, однако внешность флагмана оказалась раскрыта раньше времени: снимки новинки опубликовал пользователь инстаграма CocheSpias.
Журнал Авто.ру 04:32
Происшествия
Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске
РИА Новости 10:29
Происшествия
Беглов назвал предварительную причину пожара в больнице в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что пожар в отделении реанимации больницы Святого Георгия, по предварительным данным, произошел из-за короткого замыкания электрооборудования.
РЕН ТВ 10:52
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Технологии
Миллионы компьютеров оказались под угрозой из-за разъема Thunderbolt
Специалист в области информационной безопасности Бьорн Руйтенберг открыл новый способ получить данные с компьютеров на Windows, выпущенных до 2019 года и оснащенных разъемом Thunderbolt.
Российская газета вчера в 13:41
Общество
Где в Тульской области заразились коронавирусом: карта на 10 мая
За сутки в Тульской области число зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось до 1795 человек (+89 новых случаев); за последнюю неделю в регионе оказались заражены более 500 человек.
Тульская пресса 10 мая в 04:26
Политика
Польша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
Здоровье
В США у детей с коронавирусом обнаружили нехарактерные симптомы
РИА Новости 03:06
Политика
Песков напомнил о позиции Путина по голосованию по Конституции
В апреле Путин заявил, что, несмотря на подписание закона о поправках, он ожидает результатов общероссийского голосования по Конституции.
Известия 06:55
Общество
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
Общество
Роспотребнадзор может смягчить требования к парикмахерским
Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласна внести изменения в рекомендации своего ведомства, соблюдение которых открывает предприятиям бьюти-индустрии возможность постепенно восстановить свою деятельность после выхода из карантина.
Коммерсантъ 09:50
Общество
Умер писатель и публицист Константин Крылов
Общественный деятель, писатель и публицист Константин Крылов скончался на 53-м году жизни.
Известия 07:10
Политика
Пресс-секретарь президента России заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что госпитализирован с коронавирусом.
Вечерние Ведомости 08:36
Общество
ПФР разъяснил, как рязанским семьям получить новые выплаты на детей
Пенсионный фонд разъяснил, как рязанским семьям с детьми получить выплаты в 5 и 10 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 10:36
Общество
Васильев озвучил статистику заболевания пневмонией в Дагестане
Глава Республики Дагестан Владимир Васильев во вторник, 12 мая, в ходе прямого эфира на телеканале РГВК «Дагестан» сообщил о реальных цифрах заболевания в республике коронавирусом и пневмонией.
Зори Табасарана 09:32
Музыка
Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за $1 млн
Гитару Курта Кобейна, являвшегося лидером группы Nirvana, выставят на продажу со стартовой ценой в 1 миллион долларов.
Дни24 01:28
Музыка
Сергей Лазарев показал фанатам полученную на «Евровидении» травму
В преддверии первого в истории конкурса онлайн-показа «Евровидения-2020» Лазарев поделился с подписчиками в Instagram своими воспоминаниями о участии в конкурсе 2016 года.
Радио Комсомольская правда 08:59
Общество
Кабмин утвердил дополнительные выплаты семьям с детьми
Обращение Путина к россиянам: главное Согласно документу, россияне с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут с 1 июня получить разовую выплату в размере 10000 руб. Семьи с детьми в возрасте до трех лет получат ежемесячные выплаты за апрель, май и июнь в размере 5000 руб. Кабмин утвердил правила оказания этой меры поддержки.
Право.ру 02:14
Общество
Выплату для семей с детьми от 3 до 16 лет смогут получить 22 млн детей
22 миллиона семей в России с детьми от 3 до 16 лет смогут получить выплату в 10 тысяч рублей, о которой ранее объявил президент России Владимир Путин.
Комсомольская правда вчера в 14:50
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Общество
Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина
Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс».
ИрСити 01:57
Футбол
В УЕФА опровергли слухи о сокращении квалификации еврокубков
В УЕФА прокомментировали слухи о том, что отборочные этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут быть отменены.
Vprognoze.ru 04:36
Общество
Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина
12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15