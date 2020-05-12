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Футбол В УЕФА опровергли слухи о сокращении квалификации еврокубков В УЕФА прокомментировали слухи о том, что отборочные этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут быть отменены.