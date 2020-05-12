Коронавирус

ИзвестияИзвестияГоликова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни

Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова 12 мая.
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Голикова рассказала, когда жизнь россиян может наладиться

Московский Комсомолец09:52

Голикова: надеемся, что летом наша жизнь наладится

Комсомольская правда10:05

Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни

Известия10:03

Голикова надеется, что летом жизнь наладится

РИА Новости10:10

Голикова ответила на вопрос о сроках полного снятия ограничений

RT на русском09:50

Голикова рассказала, когда Россия сможет вернуться к нормальной жизни

РЕН ТВ09:47

Голикова сочла возможным возврат россиян летом к нормальной жизни после COVID-19

Интерфакс09:43
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Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» передадут в Следственный комитет РФ список ip-адресов, с которых в День Победы были попытки отправить анкеты с фотографиями офицеров вермахта, сообщает ТАСС.
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Компания Mercedes-Benz вовсю готовится к дебюту седана S-класса нового поколения с индексом W223, однако внешность флагмана оказалась раскрыта раньше времени: снимки новинки опубликовал пользователь инстаграма CocheSpias.
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Технологии

Миллионы компьютеров оказались под угрозой из-за разъема Thunderbolt

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Российская газета вчера в 13:41
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Общество

Где в Тульской области заразились коронавирусом: карта на 10 мая

За сутки в Тульской области число зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось до 1795 человек (+89 новых случаев); за последнюю неделю в регионе оказались заражены более 500 человек.
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Политика

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Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
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В США у детей с коронавирусом обнаружили нехарактерные симптомы

РИА Новости 03:06
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Песков напомнил о позиции Путина по голосованию по Конституции

В апреле Путин заявил, что, несмотря на подписание закона о поправках, он ожидает результатов общероссийского голосования по Конституции.
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Общество

В России запустили сервис для оформления выплат на детей

На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
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Общество

Роспотребнадзор может смягчить требования к парикмахерским

Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласна внести изменения в рекомендации своего ведомства, соблюдение которых открывает предприятиям бьюти-индустрии возможность постепенно восстановить свою деятельность после выхода из карантина.
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Умер писатель и публицист Константин Крылов

Общественный деятель, писатель и публицист Константин Крылов скончался на 53-м году жизни.
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Политика

Пресс-секретарь президента России заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что госпитализирован с коронавирусом.
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Общество

ПФР разъяснил, как рязанским семьям получить новые выплаты на детей

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Гитару Курта Кобейна, являвшегося лидером группы Nirvana, выставят на продажу со стартовой ценой в 1 миллион долларов.
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В преддверии первого в истории конкурса онлайн-показа «Евровидения-2020» Лазарев поделился с подписчиками в Instagram своими воспоминаниями о участии в конкурсе 2016 года.
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Общество

Выплату для семей с детьми от 3 до 16 лет смогут получить 22 млн детей

22 миллиона семей в России с детьми от 3 до 16 лет смогут получить выплату в 10 тысяч рублей, о которой ранее объявил президент России Владимир Путин.
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Экономика

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В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
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В УЕФА опровергли слухи о сокращении квалификации еврокубков

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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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