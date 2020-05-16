Коронавирус

ИзвестияИзвестияГоликова сравнила летальность от коронавируса в России и мире

Уровень смертности от коронавируса в России в 7,5 раза меньше, чем в целом по миру, заявила 16 мая вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Голикова назвала разницу в смертности от COVID-19 в России с мировой

РБК15:57

Татьяна Голикова заявила, что уровень летальности от коронавируса в России в 7,5 раз ниже, чем по миру

Эхо Москвы15:03

Голикова: Летальность от COVID в РФ в 7,5 раз меньше, чем по миру

РЕН ТВ14:27

Голикова сравнила уровень смертности от коронавируса в РФ с миром

Московский Комсомолец14:51

Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром

Lenta.ru14:18

В России летальность от COVID-19 в 7,5 раза ниже, чем в целом по миру

РИА Новости14:14

Занижают ли на самом деле статистику умерших от коронавируса?

Наша версия02:59
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Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
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Обломки первой ступени китайской ракеты могли рухнуть на США

Обломки первой ступени китайской ракеты-носителя Long March 5B упали на территории Кот-д'Ивуара, при этом никто не пострадал.
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Горевшая в Петербурге больница купила немецкие ИВЛ по плану

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Глава Минтранса оценил влияние системы «Платон» на автоперевозки

Сборы по «Платону» существенно не влияют на автоперевозки. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
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МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
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Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:40
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В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
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Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

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Дипломат США перепутал евреев и крымских татар

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История киновселенной Marvel уместилась в 2 минуты

Ролик, посвященный истории киновселенной Marvel появился на YouTube-канале одного из фанатов студии.
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Еще 12 смартфонов Huawei и Honor обновились до EMUI 10.1

Еще 12 смартфонов, выпускаемых под китайскими брендами Huawei и Honor, получили обновление оболочки EMUI до 10.1.
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В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
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СКА обменял Плотникова в «Амур» на форварда Руденкова

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К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End

Студия Re-Logic выпустила обновление Journey's End к своей знаменитой песочнице Terraria.
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Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России

К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка.
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Футбол

У форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус

Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19.
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Украинская националистка увидела российскую угрозу в йогурте

Как рассказала националистка, ее дочь увидела в одном из магазинов творожный десерт "Машенька" и йогурт "Агуша".
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Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
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Главный концерт Евровидения-2020 «Europe Shine A Light» состоится 16 мая.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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