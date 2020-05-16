Уровень смертности от коронавируса в России в 7,5 раза меньше, чем в целом по миру, заявила 16 мая вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова сравнила летальность от коронавируса в России и мире

Путешествия Турция планирует в июне начать принимать иностранных туристов Турция планирует начать принимать иностранных туристов с середины июня, первыми ожидаются гости из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой. 10

Экономика Глава Минтранса оценил влияние системы «Платон» на автоперевозки Сборы по «Платону» существенно не влияют на автоперевозки. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

Фигурное катание Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему ушла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Общество Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России. 2,6K

Политика Дипломат США перепутал евреев и крымских татар Фотографию отправки евреев в нацистский лагерь смерти в качестве иллюстрации депортации крымских татар в 1944 году опубликовал 16 мая постпред США в ОБСЕ Джеймс Гилмор в своем Twitter.

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