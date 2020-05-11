Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что смертность от коронавируса в мире на сегодняшний день выросла до 6,8%.

Голикова сравнила смертность из-за коронавируса в России и в мире

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