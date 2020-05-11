Коронавирус
RT на русскомГоликова сравнила смертность из-за коронавируса в России и в мире
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что смертность от коронавируса в мире на сегодняшний день выросла до 6,8%.
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Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Экономика
Bloomberg узнал о планах Центробанка напечатать 1,5 триллиона рублей
Центробанк планирует в мае ввести в банковскую систему 1,5 тлн рублей в виде долгосрочных репо - займ денежных средств под залог ценных бумаг.
Московский Комсомолец 01:47
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
РИА Новости 17:20
Здоровье
Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала в беседе с телеканалом "360", какие маски следует носить для обеспечения лучшей защиты.
РИА Новости 18:02
Фигурное катание
ISU изменил стоимость элементов в фигурном катании
Российская газета 15:44
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
Политика
Путин заявил об окончании режима нерабочих дней с 12 мая
Президент России Владимир Путин в рамках совещания по эпидемиологической ситуации в стране заявил о завершении периода нерабочих дней в стране.
Газета.Ru 09:15
Экономика
Сбербанк уменьшил ставки по рублёвым вкладам
Согласно официальной информации с сайта Сбербанка, кредитная организация понизила ставки по рублёвым вкладам.
Deita.ru 09 мая в 08:15
Политика
Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
Происшествия
Футболиста «Сочи» обвинили в краже автомобиля во Франции
Хавбек "Сочи" Ганелли Имбула оказался в центре скандала, связанного с обвинением в краже автомобиля во Франции.
Газета.Ru 14:40
Игры
Анонсированы шесть дополнений для Civilization VI
Firaxis Games анонсировала абонемент New Frontier Pass для Civilization VI, в который войдут шесть дополнений.
CyberSport.ru 13:05
Армия и оружие
Канадские эксперты признались в непонимании мотивов действий России в Арктике
Уникальные учения российских вооруженных сил в Арктике с высадкой воздушного десанта с высоты 10 км на Землю Франца-Иосифа вызвали интерес и озабоченность канадских экспертов.
Экономика сегодня 13:31
Гаджеты
Qualcomm представила обновленный процессор Snapdragon 768G
Еще в Snapdragon 768G увеличили на 15% производительность графического процессора Adreno 620, а частота CPU увеличилась с 2,4 до 2,8 ГГц.
Astera 13:44
Общество
В Мурманской области с 12 мая отменяется режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Мурманской области отменят с 12 мая. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис на своей странице "ВКонтакте".
РЕН ТВ 12:38
Шоу-бизнес
Юрий Стоянов озвучил размер пенсии
Gazeta.SPb 17:37
Футбол
Глава Украинской ассоциации футбола находится под следствием УЕФА
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко подозревается следователями ФИФА и УЕФА в коррупции.
Матч ТВ 14:50
Шоу-бизнес
Виктория Боня из-за диагноза призвала жечь книги доктора Курпатова
Из-за неутешительного заключения знаменитого врача-психотерапевта Андрея Курпатова Виктория Боня призвала подписчиков уничтожать его книги.
Территория новостей 03:11
Здоровье
В России не продлевают карантин на лето, чтобы избежать паники
Российские власти все больше обсуждают планы выхода из карантина и не настаивают на его радикальном продлении — до конца или середины лета.
URA.Ru вчера в 13:20
Музыка
Новый клип группы Little Big попал в тренды YouTube
Видеоклип российской группы Little Big на песню Hypnodancer, в котором музыканты с помощью «гипнотанца», грабят казино, попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Профиль вчера в 09:18
Происшествия
Курбана Кубасаева увезли из колонии в неизвестном направлении
Бывшего руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Курбана Кубасаева, осужденного на 5 лет за получение взятки, вывезли из колонии, где он отбывал наказание, в неизвестном направлении.
АиФ Дагестан 05:06
Единоборства
На UFC 249 Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом
На турнире UFC 249 состоялся долгожданный поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, в пятом раунде техническим нокаутом победил Гатжи.
МонаВиста 08:44
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
Футбол
Медведев: РПЛ примет решение о судьбе текущего сезона до 27 мая
Руководство российской премьер-лиги (РПЛ) примет решение о судьбе текущего сезона до 27 мая.
МК-Спорт 06:51
Здоровье
В Польше разработан калькулятор смерти от коронавируса
Петр Бандош, главный создатель калькулятора и доктор медицинских наук, отмечает, что риск смерти от коронавируса зависит от образа жизни и имеющихся хронических заболеваний, осложнений.
ToDay News Ufa 06:20
Происшествия
Сотрудник СК задержан в Волгограде по обвинению в вымогательстве
Волгоград, 10 мая 2020, 23:26 — REGNUM В Волгоградской области сотрудник территориального подразделения управления Следственного комитета России по региону задержан в рамках уголовного дела о вымогательстве, совершенном группой лиц.
REGNUM вчера в 16:26
Общество
Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге
Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
DP.RU 11:57