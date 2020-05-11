Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГоликова сравнила смертность из-за коронавируса в России и в мире

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что смертность от коронавируса в мире на сегодняшний день выросла до 6,8%.
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Голикова сравнила смертность от COVID-19 в России и в мире

РБК11:19

Голикова: в России летальность от коронавируса в семь раз ниже, чем в мире

Коммерсантъ11:06

Голикова сравнила смертность из-за коронавируса в России и в мире

RT на русском10:19

Темпы роста числа случаев заражения коронавирусом в России снизились почти в пять раз

ТАСС10:56

Голикова: Летальность от коронавируса в России в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру

Взгляд.ру10:10

Голикова заявила, что уровень смертности от COVID-19 в России в 7,4 раза ниже мирового

Интерфакс10:23

Голикова заявила о снижении темпов прироста числа заболевших COVID-19

РИА Новости10:16
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Космос

Почему вертится Земля и другие объекты Вселенной - рассказывают ученые

Актуальные Новости вчера в 05:09
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Космос

Гигантская ступень китайской ракеты упала на Землю

Вторая ступень тяжелой китайской ракеты Long March 5B неконтролируемо вошла в атмосферу Земли и сгорела над территорией Атлантического океана.
Газета.Ru 15:05
Политика

Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил: единый период нерабочих дней в стране с 12 мая завершается для граждан и для экономики.
Бийский рабочий 10:31
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Армия и оружие

Китай нанес ракетный удар по территории Индии

В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
Военное дело 04:35
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Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
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Политика

В Киеве заявили об ограничениях на пересечение линии разграничения

Ограничения на пересечение линии разграничения на Донбассе продолжают действовать, они продлятся до особого распоряжения, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 06:58
Общество

После обращения Путина рухнул сайт Госуслуг

Сразу же после заявления президента РФ Владимира Путина о предоставляемой россиянам возможности оформить заявление по поводу получения единовременной выплаты в размере 10 000 рублей на ребенка, возраст которого составляет от 3 лет до 15 включительно, платформа для предоставления федеральных государственных услуг рухнула.
Live24 12:20
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Происшествия

Представитель пилота вертолёта, на котором разбился Брайант, обвинил в крушении пассажиров

Представитель пилота разбившегося вертолёта Коби Брайанта сообщил, что причиной трагедии стала халатность пассажиров воздушного судна.
Чемпионат 16:04
Общество

Главврач Боткинской больницы в Москве заразился коронавирусом

Ранее похожая история произошла с главным врачом больницы в Коммунарке.
Говорит Москва 16:02
19
Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
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Общество

Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
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Общество

Завершение режима нерабочих дней, скорее всего, не приведет к росту случаев заболевания коронавирусом – эпидемиолог

Завершение режима нерабочих дней, скорее всего, не приведет к росту случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы 16:04
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Lenta.ru 09:41
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Общество

Сотрудники соцучреждений получат доплату от Путина

Напомним, сегодня стало известно, что период нерабочих дней официально истекает с 12 мая.
31 канал Челябинска 09:32
52
Общество

Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге

Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
DP.RU 11:57
328
Политика

Владимир Путин проведет совещание по вопросу продления нерабочих дней

На завтра, 11 мая, запланировано совещание под руководством Президента России Владимира Путина, на котором будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Махачкалинские известия вчера в 13:32
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Наука

Древнейшее европейское пиво обнаружили археологи

Evo-rus.com 09 мая в 04:09
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Шоу-бизнес

Влад Соколовский заразился коронавирусом

РИА Новости 14:59
3
Общество

Власти Москвы ответили на вопросы о снятии режима самоизоляции

Смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который был продлен в столице до 31 мая.
РБК 15:27
10
Происшествия

150 человек устроили вечеринку в Зеленограде

Около 150 человек устроили импровизированную вечеринку возле торгового центра в Зеленограде.
Известия 06:07
3
Экономика

Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат

Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных.
РБК 09:30
21
Общество

Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется

В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 14:16
62
Здоровье

Более 320 пациентов состоят на лечении в медцентре в Коммунарке

В медицинском центре в Коммунарке состоят на лечении 324 пациента.
Агентство Москва вчера в 02:13
289
Общество

Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом

РБК 16:57
40
Футбол

Два футбольных матча перенесены из-за коронавируса в Белоруссии

Решение о переносе двух матчей чемпионата Белоруссии по футболу приняла федерация футбола республики.
ИА Красная Весна 13:57
5
Общество

На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов

Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.
РИА Новости 12:50
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Путешествия

Турция решила не закрываться для туристов из-за коронавируса

Как отметил министр, программа сертификации гарантирует, что прибывающие в Турцию туристы будут проводить свой отпуск безопасным и гигиеничным образом.
Известия 15:50
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Армия и оружие

Amnesty International обвинила Россию и Сирию в военных преступлениях

Сирийские правительственные силы и ВКС России с 5 мая 2019 года по 25 февраля 2020 года провели 18 атак, которые затронули больницы и школы на севере Сирии, заявили правозащитники из Amnesty International.
Daily Storm 05:18
Политика

Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату

Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика.
Газета.Ru 16:20
41
Политика

На Украине поразились количеству проводимых в РФ тестов на коронавирус

Украинские СМИ поразились количеству тестируемых на коронавирус россиян в сутки, цифры в ходе обращения к россиянам озвучил президент РФ Владимир Путин.
Радио Sputnik 14:37
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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