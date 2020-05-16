«Уровень летальности в Российской Федерации в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом», — сказала Голикова. Ранее в мае Голикова уже говорила, что смертность от COVID-19 в России более чем в семь раз ниже общемировых показателей.

Голикова назвала разницу в смертности от COVID-19 в России с мировой

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