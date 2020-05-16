Коронавирус

РБКРБКГоликова назвала разницу в смертности от COVID-19 в России с мировой

«Уровень летальности в Российской Федерации в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом», — сказала Голикова. Ранее в мае Голикова уже говорила, что смертность от COVID-19 в России более чем в семь раз ниже общемировых показателей.
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Смертность от COVID-19 в России в 7,5 раз ниже чем во всем мире – Голикова

REGNUM02:19

Голикова сравнила уровень смертности от коронавируса в РФ с миром

Московский Комсомолецвчера в 14:51

Татьяна Голикова заявила, что уровень летальности от коронавируса в России в 7,5 раз ниже, чем по миру

Эхо Москвывчера в 15:03

Голикова назвала разницу в смертности от COVID-19 в России с мировой

РБКвчера в 15:57

Голикова: показатель летальности от COVID-19 в РФ ниже мирового в 7,5 раза

Газета.Ruвчера в 14:20

Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром

Lenta.ruвчера в 14:18

В России летальность от COVID-19 в 7,5 раза ниже, чем в целом по миру

РИА Новостивчера в 14:14
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Российская газета вчера в 07:13
5,4K
Общество

Попова оценила возможность курортного сезона в России

11 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что летний сезон отдыха в стране станет возможным, если в ближайшее время граждане будут соблюдать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
Известия 02:37
29
Общество

В Кузбассе за сутки обнаружили семь случаев заражения коронавирусом

Семь случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки подтвердил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 17 мая в своем Telegram-канале.
ИА Красная Весна 02:44
Кино

Умер актер из «Американского пирога» Фред Уиллард

Актуальные Новости 00:49
Здоровье

В Саратовской области выявили 113 новых носителей коронавируса

REGNUM 15 мая в 02:40
640
Общество

Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании

Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
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Общество

Анонсирован частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Воробьев пояснил, что есть три показателя, которые позволяют региону запустить экономику.
Lenta.ru 03:13
157
Политика

В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
132
Общество

Гидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода

В ближайшие дни аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России.
Российская газета вчера в 22:50
386
Общество

Главврача больницы в Армавире уволили после акции протеста врачей

Проверка выплат медикам, которые работают с коронавирусными больными, началась в Краснодарском крае после того, как работники скорой медицинской помощи опубликовали в соцсетях видеообращение о нарушении их трудовых прав.
РБК вчера в 08:49
876
Здоровье

Более 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмонии

RT на русском вчера в 23:45
1,3K
Путешествия

Туроператоры начали аннулировать туры за границу на июнь

Сегодня российские туроператоры начали аннулировать все туры на первый летний месяц.
Петербургский дневник 15 мая в 12:44
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Хоккей

СКА официально обменял Плотникова в «Амур»

Советский спорт вчера в 09:51
Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
2
Наука

Из оксида молибдена сделали первый двумерный пьезоэлектрик-электрет

Физики впервые получили двумерный оксид молибдена, который демонстрирует пьезоэлектрические свойства.
N+1 14 мая в 14:41
8
Общество

Пропускной режим отменен в Астраханской области

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями в Астраханской области сохраняется.
Интерфакс - Россия вчера в 08:03
62
Общество

Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае.
РИА Новости вчера в 19:14
77
Здоровье

Что происходит с мясом, если варить его дольше 50 минут

Оптимальное время для тушки — 40–50 минут, а для кусков хватит и получаса.
НГС55 00:00
2
Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Газета.Ru 01:15
502
Общество

Россиянам разъяснили основание для штрафа за нарушение самоизоляции

МВД разъяснило россиянам, на каком основании они могут быть оштрафованы за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 23:50
41
Политика

Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
636
Политика

ЦИК: день голосования по поправкам в Конституцию назовет Путин

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции РФ планировали провести 22 апреля.
REGNUM вчера в 23:34
677
Наука

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости вчера в 12:51
1,3K
Армия и оружие

В ДНР заявили о 21 нарушении перемирия со стороны ВСУ за сутки

РИА Новости вчера в 03:29
Общество

Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела

Оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу москвичи смогут примерно через две-три недели.
РБК 02:20
35
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
973
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
2K
Технологии

Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за Area F2

Вчера, 15 мая, компания Ubisoft подала в суд как на Alibaba Group Holding, так и на Apple и Google, в чьих игровых магазинах распространяется Area F2.
Игромания.ру вчера в 10:47
9
Армия и оружие

ТАСС: Россия начала производство Су-35 для Египта

Коммерсантъ 15 мая в 22:21
12
Футбол

Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию

Правительство РФ сняло ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию.
Интерфакс-Спорт 03:16
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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