с чего всё началось

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату. Об этом она заявила в понедельник в программе "Познер" на Первом канале.

Общество Роскачество рассказало о проверке куриного филе Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку. 439

Общество Forbes обновил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики. 256

Гаджеты Xiaomi заказала ультратонкое гибкое стекло для будущих устройств Стоит отметить, что у Xiaomi в багаже пока нет ни одного гибкого смартфона.

Политика Путин выступит с телеобращением Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 154

Политика Трамп обвинил Обаму в госизмене Президент США Дональд Трамп публично обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене. 59

Общество Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 31

Фигурное катание Восьмилетняя фигуристка покинула Тутберидзе ради Плющенко Восьмилетняя российская фигуристка Арина Парсегова покинула группу Этери Тутберидзе ради тренировок в академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Кино Майкл Китон ведет переговоры о возвращении к роли Бэтмена Похоже, что у Warner Bros. еще не угасла надежда вылепить из киновселенной DC нечто стройное и связанное, потому что, как сообщает The Wrap, студия в настоящее время ведет переговоры с Майклом Китоном о его возвращении к роли Бэтмена. 2

Футбол Тренер Виктор Гончаренко покинет ЦСКА П словам футбольного эксперта, Гончаренко нашел правильное время, чтобы покинуть ЦСКА. Он видит, что команда не реагирует на его действия. 6

Политика Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах. 13

Гаджеты Apple отказалась от процессоров Intel Компания Apple объявила на конференции WWDC о переходе на процессоры собственной разработки в компьютерах Mac. 4