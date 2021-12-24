РИА НовостиГоликова: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 60,4%В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос до 60,4%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.РИА Новости«6 670 105 — вакцинация первым компонентом, 6 268 959 — полная вакцинация», — говорится на сайте оперштаба.RT на русском"К числу лидеров по коллективному иммунитету помимо Севастополя (90,2%) добавился Чукотский автономный округ (80,3%)", - говорится в сообщении.ТАССПо последним данным, в России с начала пандемии выявили 10 343 353 случая коронавируса.Реальное времяЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowAnewsREGNUMОбщественная служба новостейГазета.RuМИР 24Вечерняя МоскваRTVIРусская ПланетаПравительство Московской областиНьюс-ННЭкономика сегодняЦентральная Служба НовостейRT на русскомForbesНародные новостиКомсомольская правдаMOS.newsИзвестияЯмал-МедиаПодробнее о событииУровень коллективного иммунитета в Севастополе достиг 90,2 процентаРИА Новости09:03Уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ за неделю увеличился до 60,4%Интерфакс09:11Вице-премьер Голикова сообщила о росте коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ до 60,4%ПРАЙМ09:01В Москве уровень коллективного иммунитета к ковиду снизился до 72%ТАСС09:36Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 60,4%ФАН09:13В Москве полную вакцинацию от COVID-19 прошли почти 6,3 млн человекИзвестия09:57Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли почти 6,3 млн человекRT на русском09:41Показать ещёОценить346Поделиться