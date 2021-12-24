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Голикова: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 60,4%

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос до 60,4%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости
«6 670 105 — вакцинация первым компонентом, 6 268 959 — полная вакцинация», — говорится на сайте оперштаба.
RT на русском
"К числу лидеров по коллективному иммунитету помимо Севастополя (90,2%) добавился Чукотский автономный округ (80,3%)", - говорится в сообщении.
ТАСС
По последним данным, в России с начала пандемии выявили 10 343 353 случая коронавируса.
Реальное время

Подробнее о событии

Уровень коллективного иммунитета в Севастополе достиг 90,2 процента
РИА Новости09:03
Уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ за неделю увеличился до 60,4%
Интерфакс09:11
Вице-премьер Голикова сообщила о росте коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ до 60,4%
ПРАЙМ09:01
В Москве уровень коллективного иммунитета к ковиду снизился до 72%
ТАСС09:36
Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 60,4%
ФАН09:13
В Москве полную вакцинацию от COVID-19 прошли почти 6,3 млн человек
Известия09:57
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