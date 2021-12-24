РИА НовостиГоликова: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 60,4%В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос до 60,4%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.РИА НовостиКак рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, слова которой приводятся на сайте стопкоронавирус.рф, по состоянию на 24 декабря вакцинацию первым компонентом прошли 77 876 905 человек, вакцинацию полного цикла сделали 73 106 249 раз.БИЗНЕС OnlineЛидеры по коллективному иммунитету — Севастополь (90,2%) и Чукотский автономный округ (80,3%).РИА НовостиПолностью прошли иммунизацию 6 268 959 горожан.Российская газетаЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowGazeta.SPbAnewsREGNUMОбщественная служба новостейГазета.RuМИР 24RTVIРусская ПланетаПравительство Московской областиНьюс-ННЭкономика сегодняЦентральная Служба НовостейВечерняя МоскваForbesНародные новостиКомсомольская правдаRT на русскомMOS.newsИзвестияПодробнее о событииГоликова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 60,4%ФАНвчера в 09:13Уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ за неделю увеличился до 60,4%Интерфаксвчера в 09:11В Севастополе уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 90%RT на русскомвчера в 09:12Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 60%Известиявчера в 09:34Оперштаб по COVID сообщил, что коллективный иммунитет в Москве снизился до 72%РБКвчера в 09:23В Москве уровень коллективного иммунитета к ковиду снизился до 72%ТАССвчера в 09:36Уровень коллективного иммунитета в Севастополе достиг 90,2 процентаРИА Новостивчера в 09:03Показать ещёОценить370Поделиться