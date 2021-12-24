Будьте в Плюсе

Голикова: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 60,4%

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос до 60,4%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости
Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, слова которой приводятся на сайте стопкоронавирус.рф
, по состоянию на 24 декабря вакцинацию первым компонентом прошли 77 876 905 человек, вакцинацию полного цикла сделали 73 106 249 раз.
БИЗНЕС Online
Лидеры по коллективному иммунитету — Севастополь (90,2%) и Чукотский автономный округ (80,3%).
РИА Новости
Полностью прошли иммунизацию 6 268 959 горожан.
Российская газета

Подробнее о событии

Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 60,4%
ФАНвчера в 09:13
Уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ за неделю увеличился до 60,4%
Интерфаксвчера в 09:11
В Севастополе уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 90%
RT на русскомвчера в 09:12
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 60%
Известиявчера в 09:34
Оперштаб по COVID сообщил, что коллективный иммунитет в Москве снизился до 72%
РБКвчера в 09:23
В Москве уровень коллективного иммунитета к ковиду снизился до 72%
ТАССвчера в 09:36
Уровень коллективного иммунитета в Севастополе достиг 90,2 процента
РИА Новостивчера в 09:03

Интересное

Telegraph: в Британии сообщили о кризисе из-за нехватки поставок газа из России в Европу

В Великобритании заявили о масштабном кризисе в экономике из-за резкого повышения цен на газ, пишет The Telegraph.
РИА Новостивчера в 11:38

Huawei анонсировала смарт-очки с HarmonyOS и ноутбук MateBook X Pro 2022

Наряду со складным телефоном P50 Pocket компания Huawei анонсировала новые «умные» очки на базе HarmonyOS, а также премиальный ноутбук Huawei MateBook Pro X 2022.
MobiDevicesвчера в 04:59

Турецкая лира дешевеет на 5% после резких скачков курса

На прошлой неделе Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%, что вызвало резкое падение курса турецкой валюты — в понедельник доллар достиг рекордных 18,4 лиры.
ПРАЙМвчера в 04:57

Диабет 2 типа: 3 ощущения в ногах, которые сигнализируют об опасно высоком уровне сахара

Диабет 2 типа означает, что ваше тело не может должным образом перерабатывать инсулин или вырабатываемый им инсулин не усваивается клетками.
MedikForum.ru23 декабря в 09:42

Американская компания разработала беспилотную комнату Room

Американцами была разработана беспилотная комната под названием Room. Разработка получилась в ретро-стиле.
Car.ru22 декабря в 12:18

Глава офиса президента Украины Ермак заявил, что Зеленский готов к переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в этом году неудачно пытался созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.
РИА Новости17:50

Корабль ВМС США «Милуоки» прервал поход из-за вспышки коронавируса среди экипажа

Корабль прибрежной зоны ВМС США "Милуоки" прервал поход из-за вспышки коронавируса среди экипажа, сообщил американский 4-й флот.
РИА Новости18:58

Новый кроссовер ПАЗ-32053 2022 показали на эксклюзивных фоторендерах

Напомним, ранее новый чудо-кроссовер ЗАЗ «Запорожец» 2022 показали на эксклюзивных фоторендерах.
Tver-portal.ru16:41

Евгения Медведева поздравила Марка Кондратюка с победой на чемпионате России

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, российская фигуристка Евгения Медведева поздравила Марка Кондратюка с победой на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.
Чемпионат16:20

«Газпром» сможет разорвать контракт с «Нафтогазом» из-за несоблюдения правил Евросоюза

По причине наложения спецобязательств на оператора «Газпром» сможет разорвать контракт с Украиной, так как подобные решения противоречат правилам Евросоюза – пишет «EADaily».
Banki Loansвчера в 06:19