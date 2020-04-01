Коронавирус
АБНТатьяна Голикова рекомендует продлить нерабочую неделю
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нерабочая неделя в России может быть продлена, но исходить нужно из эпидемиологической ситуации в регионе. По данным Татьяны Голиковой, за сутки заболеваемость коронавирусом выросла на 18,8%.
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Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Кино
Сцена без рубашки в «Однажды в... Голливуде» была импровизацией Брэда Питта
Думаю, из всего, что я снял, эта сцена ближе всего к гомоэротике.
Политика
Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно
Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
Общество
В России упростили правила техосмотра автомобилей
Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Здоровье
Минздрав предупреждает: коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь напомнил всем, находящимся в домашней самоизоляции, что коронавирус COVID-19 передаётся половым путём.
Экономика
Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»
Если именно «Роснефтегаз» перечислит «дочке» «Роснефти» 9,6% акций, государство формально потеряет контроль над «Роснефтью».
Энергетика
В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти
Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
Шоу-бизнес
Как Джиган и Оксана Самойлова поделят детей и имущество
Оксана Самойлова сообщила, что решила подать на развод. Супруга Джигана призналась, что не может больше терпеть выходки рэпера.
Общество
В Москве умерли три пациента с коронавирусом
В Москве скончались еще три пациента, у которых тест на коронавирус показал положительный результат.
Общество
Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
Политика
В США приземлился самолет с медоборудованием из России
Напомним, что днем ранее США стали "лидером" в печальном списке стран с наибольшим число зараженных коронавирусом.
Наука
Ученые: вылечившиеся от коронавируса люди остались заразными
Сами ученые подчеркивают, что исследование нельзя считать стопроцентно строгим, и отмечают, что еще неизвестно, будет ли формально исцелившийся пациент только носителем инфекции или все-таки заразным и опасным ля других.
Армия и оружие
Командир горных штурмовиков ВСУ убит на Донбассе
В ОГА уточнили, что Маланчук был командиром 3-го горно-штурмового взвода 1-й горно-штурмовой роты воинской части А3029, поступил на службу в ВСУ в 2019 году по контракту.
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Единоборства
Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном
Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Космос
Радотелескоп ALMA прекратил работу из-за коронавируса
Руководство Европейской южной обсерватории приняло решение полностью остановить работу системы радиотелескопов ALMA и постепенно прекратить все наблюдения, ведущиеся на других телескопах обсерватории, расположенной в Чили.
Общество
Семь регионов России ограничили движение по своей территории
Власти Астраханской области с 30 марта ограничили въезд на территорию региона, пересекать границу субъекта РФ разрешено только гражданам, проживающим в области и грузовому транспорту.
Футбол
«Барселона» собирается обменять Гризманна на Неймара
Телеканал Sky Sports сообщает, что Барселона собирается использовать Антуана Гризманна для того, чтобы вернуть в команду Неймара, который с 2017 года выступает за Пари Сен-Жермен.
Футбол
УЕФА отложил все июньские матчи сборных на неопределенный срок
УЕФА объявил о переносе на неопределенный срок всех запланированных на июнь матчей сборных.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Общество
В Москве от коронавируса умерли уже 19 человек
Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки от коронавируса умерло еще три человека.
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
Общество
Очереди за спецпропусками у администраций районов в Саратове растут
Очереди из представителей компаний и частных предпринимателей у администраций Кировского, Заводского и Ленинского районов Саратова продолжают увеличиваться.
Происшествия
В Москве задержали грабителя с мачете
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что злоумышленник напал на продавца магазина "Магнит" на севере Москвы, ранил его мачете и скрылся с места происшествия.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Общество
В Минздраве предупредили россиян о пике заражений коронавирусом
Россия подходит к пику заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения страны Николай Брико.