Коронавирус

АБНАБНТатьяна Голикова рекомендует продлить нерабочую неделю

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нерабочая неделя в России может быть продлена, но исходить нужно из эпидемиологической ситуации в регионе. По данным Татьяны Голиковой, за сутки заболеваемость коронавирусом выросла на 18,8%.
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Голикова объяснила Путину, почему нужно продлить карантин в стране

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Голикова объяснила Путину, почему нужно продлить карантин в стране

НГС5512:39

Голикова: в России превалируют завозные случаи заболевания COVID-19

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в России за сутки на 18,8%

ТАСС12:16

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Фонтанка.Ру12:11

Голикова сообщила о росте заболевания коронавирусом за сутки на 18,8%

Московский Комсомолец12:07

В России число заразившихся коронавирусом увеличилось на 18,8% за сутки

Известия12:25
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 18:10, Ашберн
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
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Сцена без рубашки в «Однажды в... Голливуде» была импровизацией Брэда Питта

Думаю, из всего, что я снял, эта сцена ближе всего к гомоэротике.
Popcornnews.ru 07:00
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Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
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В России упростили правила техосмотра автомобилей

Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
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Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Здоровье

Минздрав предупреждает: коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь напомнил всем, находящимся в домашней самоизоляции, что коронавирус COVID-19 передаётся половым путём.
Газета.Ru 14:03
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Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»

Если именно «Роснефтегаз» перечислит «дочке» «Роснефти» 9,6% акций, государство формально потеряет контроль над «Роснефтью».
Ведомости 29 марта в 17:13
Энергетика

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
РБК 14:16
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Как Джиган и Оксана Самойлова поделят детей и имущество

Оксана Самойлова сообщила, что решила подать на развод. Супруга Джигана призналась, что не может больше терпеть выходки рэпера.
Территория новостей 04:35
Общество

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

В Москве скончались еще три пациента, у которых тест на коронавирус показал положительный результат.
РБК 18:00
Общество

Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
РБК 11:15
Политика

В США приземлился самолет с медоборудованием из России

Напомним, что днем ранее США стали "лидером" в печальном списке стран с наибольшим число зараженных коронавирусом.
Российская газета 16:36
Космос

«Хаббл» помог найти неуловимую черную дыру промежуточной массы

N+1 12:08
Наука

Ученые: вылечившиеся от коронавируса люди остались заразными

Сами ученые подчеркивают, что исследование нельзя считать стопроцентно строгим, и отмечают, что еще неизвестно, будет ли формально исцелившийся пациент только носителем инфекции или все-таки заразным и опасным ля других.
ToDay News Ufa 04:33
Армия и оружие

Командир горных штурмовиков ВСУ убит на Донбассе

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Rusvesna.su 07:11
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер 05:42
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Единоборства

Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном

Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:55
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском 17:23
Космос

Радотелескоп ALMA прекратил работу из-за коронавируса

Руководство Европейской южной обсерватории приняло решение полностью остановить работу системы радиотелескопов ALMA и постепенно прекратить все наблюдения, ведущиеся на других телескопах обсерватории, расположенной в Чили.
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Общество

Семь регионов России ограничили движение по своей территории

Власти Астраханской области с 30 марта ограничили въезд на территорию региона, пересекать границу субъекта РФ разрешено только гражданам, проживающим в области и грузовому транспорту.
Известия 17:23
Футбол

«Барселона» собирается обменять Гризманна на Неймара

Телеканал Sky Sports сообщает, что Барселона собирается использовать Антуана Гризманна для того, чтобы вернуть в команду Неймара, который с 2017 года выступает за Пари Сен-Жермен.
Советский спорт 14:50
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УЕФА отложил все июньские матчи сборных на неопределенный срок

УЕФА объявил о переносе на неопределенный срок всех запланированных на июнь матчей сборных.
Бомбардир.ру 10:59
Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ 04:42
Общество

В Москве от коронавируса умерли уже 19 человек

Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки от коронавируса умерло еще три человека.
Моссовет 17:55
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Общество

Очереди за спецпропусками у администраций районов в Саратове растут

Очереди из представителей компаний и частных предпринимателей у администраций Кировского, Заводского и Ленинского районов Саратова продолжают увеличиваться.
FreeNews-Volga 08:57
Происшествия

В Москве задержали грабителя с мачете

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что злоумышленник напал на продавца магазина "Магнит" на севере Москвы, ранил его мачете и скрылся с места происшествия.
ТАСС 09:33
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«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
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В Минздраве предупредили россиян о пике заражений коронавирусом

Россия подходит к пику заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения страны Николай Брико.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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