Коронавирус
Вести ФМГоликова: второй волны коронавируса может не быть
Вице-премьер Татьяна Голикова допускает, что, если будут соблюдаться меры профилактики, второй волны коронавируса может не быть. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» сообщила, что ведомство готовится ко второй волне коронавируса осенью.
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В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
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НТВ вчера в 03:18
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Роскомнадзор отменил требования по блокировке Telegram
Требования по ограничению доступа на территории России к мессенджеру Telegram отменены. Об этом сообщает 18 июня пресс-служба Роскомнадзора.
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В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»
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Минск, 18 июня 2020, 12:23 — REGNUM Основного конкурента Александра Лукашенко на проходящих в Белоруссии президентских выборах, бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико вместе с сыном доставили на допрос в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии.
REGNUM 05:23
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Мэрия Москвы отказала движению «Левый фронт» и партии КПРФ в согласовании заявки на проведение совместного митинга в центре столицы против принятия поправок в Конституцию, запланированного на 27 июня.
РБК 09:37
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РИА Новости вчера в 19:01
Армия и оружие
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РБК 09:07
Общество
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