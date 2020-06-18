Коронавирус

Вести ФМВести ФМГоликова: второй волны коронавируса может не быть

Вице-премьер Татьяна Голикова допускает, что, если будут соблюдаться меры профилактики, второй волны коронавируса может не быть. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» сообщила, что ведомство готовится ко второй волне коронавируса осенью.
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Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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